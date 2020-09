El argentino afirmó en una entrevista para el portal Goal España que jamás se íria a juicio contra el club de su vida. Así se pone punto final a los rumores de los últimos días sobre una salida no correspondida a la historia que ha construido el 10 en el equipo catalán.

La novela terminó. El jugador argentino del F.C. Barcelona, Lionel Messi, aseguró en una entrevista con el portal Goal España que se quedará en el cuadro culé para la próxima temporada. “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona”, aseguró el 10.

Messi afirmó que la derrota del conjunto blaugrana frente al Bayern Múnich por 8-2 en los cuartos de final de la Champions League lo afectó fuertemente y fue lo que lo llevó a permanecer en silencio durante las últimas semanas con respecto a su decisión.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado”, aseguró el capitán del Barcelona. “Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”, agregó.

Messi aseguró que ya había hablado con Josep María Bartomeu -presidente del club- sobre su decisión. “Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”

Los medios especulaban con tres posibles escenarios en los que podía terminar el caso Messi con el Barcelona. En primer lugar, se planteaba la posibilidad de que el argentino pagara su cláusula de rescisión por 700 millones de euros y así salir del club. En segundo lugar, el argentino pudo acudir a la FIFA para forzar su traspaso. Esto hubiera llevado a un conflicto jurídico entre el jugador y la institución, que podría pedir una indemnización de los mismos 700 millones de euros equivalentes a su clausula de rescisión. El último caso que, eventualmente se concretó, era que Messi se quedará en Barcelona.

Finalmente el miedo desaparece. Aún sigue vigente la leyenda de Lionel Messi en el Barcelona. Hubiera sido injusta su partida sin una despedida digna de su legado. Hay un antes y un después en la historia de los blaugranas con el argentino. No es una idea sino una realidad. Más que los títulos, los hinchas del fútbol agradecerán siempre los destellos de genialidad que ha mostrado el argentino con la 10 del equipo catalán.

“Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”. Sin embargo, Messi aclaró que: “Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”