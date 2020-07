El 10 del Barcelona se mostró molesto tras la derrota de su equipo ante el Osasuna por 2-1. Aseguró que hay que cambiar para pensar en ganar la Champions.

Lionel Messi, que anotó un gol de tiro libre en la derrota de su equipo, se mostró insistente a lo largo del partido. Gestos de desespero se mostraron en repetidas oportunidades, pues además la derrota del partido en condición de local con el Osasuna por 2-1 también significaba el fin de la pelea por el título de La Liga que se terminó llevando el Real Madrid tras vencer en Valdebebas al Villarreal por 2-1 también.

“No queríamos terminar de esta manera, pero marca cómo fue todo el año. Un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, por ganas, que no crea muy fácil y no hace goles. Durante el año perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido. Y bueno, este partido reflejó lo que fue nuestro año”, afirmó el argentino al finalizar el encuentro.

Todas las dudas mostradas por el Barcelona después de que LaLiga regresara, pero también antes, se vieron sobre el Camp Nou. Donde un equipo plano, sin ideas y con la gasolina justa, se despidió del campeonato de la peor manera.Los rivales de los azulgranas tienen demasiado premio con poco.

Basta una defensa con tres centrales para taponar el ataque local, dos carrileros con proyección, trabajo en el centro del campo y una buena transición, para acabar con las aspiraciones de los de Quique Setién.Aunque este jueves le había dado la vuelta a la alineación, con Braithwaite y Ansu de titulares; Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba y Arturo Vidal en el banquillo de salida; el Barça volvió a ser ese equipo previsible y que despierta bostezos hasta en el banquillo.

La imagen del día será, seguramente, la de Arthur Melo abriendo la boca en la grada. Solo Riqui Puig y Ansu Fati pusieron empeño en sacar el partido adelante, también Leo Messi, que fue el que tuvo más cerca el gol en una primera parte de insomnio culé.

“El Real Madrid hizo lo suyo. Después del parón y hasta ahora no perdió ningún partido y tienen mucho mérito. Nosotros también ayudamos y mucho para que esta liga se la lleven ellos. Tenemos que ser autocríticos y empezar por nosotros los jugadores y luego hacer una autocrítica global”, dijo Messi.

En la cuarta falta que tuvo, el argentino dio en la diana y empató el partido (1-1, min. 62), ya con Luis Suárez y Arturo Vidal en el campo.

Creyó algo más el Barça y cinco minutos más tarde, Suárez marcó, pero fue anulado nuevamente por fuera de juego. Y a partir del minuto 77, los de Setién jugaron con uno más por expulsión de Enric Gallego y tuvieron más control, aunque no más oportunidades.

El día que los azulgranas tenían que ganar para presionar al Real Madrid, ni siquiera fueron capaces de cumplir con su parte del pacto y al final acabaron perdiendo con un gol de Roberto Torres en el minuto 94.

“Queda la sensación del equipo que intenta y no puede. Dejamos mucho que desear. Hoy en la primera parte nos superaron. Dejamos mucho al rival y en la segunda parte reaccionamos. Parece que necesitamos que nos hagan un gol para reaccionar. Lo dije tiempo atrás: si seguíamos así iba a ser muy difícil ganar la Champions y quedó demostrado que no alcanzó ni para la liga. Si queremos pelear la Champions, tenemos que cambiar muchísimo porque sino el partido del Napoli lo vamos a perder también”, concluyó el argentino sobre el panorama del equipo blaugrana, que luego de quedarse sin La Liga, deberá pensar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el que recibirá al conjunto italiano donde juega David Ospina. El partido de ida, que jugó el Barcelona como visitante, quedó 1-1. La vuelta será el 8 de agosto en el Camp Nou.