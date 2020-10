Lionel Messi y su última oportunidad de levantar la Copa Mundo

Argentina comienza su camino hacia Catar 2022 enfrentando a Ecuador, en Buenos Aires. Su máxima estrella, en crisis con el Barcelona, quiere cerrar su carrera con broche de oro. El juego se verá este jueves desde las 7:30 p.m., por el Gol Caracol.

El astro del fútbol Lionel Messi volverá a empuñar el bastón de mando de Argentina en camino al Mundial de Catar 2022, en el estreno de la eliminatoria suramericana ante Ecuador, selección que suele ser una caja de sorpresas.

El capitán argentino deja atrás el trago amargo de su frustrada salida del Barcelona y se concentra en la selección, con la que no ha logrado un título en la categoría de mayores, más allá de la medalla de oro olímpica con el equipo sub 23, en Pekín 2008, y el Mundial sub 20 de Holanda, en 2005.

Inicia el camino hacia su quinta Copa del Mundo, probablemente la última de su carrera. Y el goleador histórico de la albiceleste lo tiene claro: “El único sueño que me queda por cumplir es ganar un Mundial con la selección mayor”.

Un primer obstáculo se interpone porque este jueves (7:30 p.m. por el Gol caracol) otra vez le toca arrancar frente a un enigma. Fue la tricolor ecuatoriana la que le dio un disgusto a la albiceleste en el debut de la eliminatoria a Rusia 2018, con un triunfo histórico por 2-0 en el estadio Monumental.

Lo que sentirán en el alma Messi y sus compañeros será no contar con el aliento y el fervor de los aficionados, en un estadio La Bombonera, cuyo piso no temblará como siempre al compás de los saltos en las tribunas, vacías de pasión por la pesadilla del COVID-19.

El joven técnico argentino Lionel Scaloni (42 años), sin ninguna experiencia en clubes o selecciones, dio una sorpresa cuando renovó el plantel tras la desafortunada conducción de Jorge Sampaoli en Rusia 2018. A grandes males, grandes remedios. Promovió jóvenes talentos y le encontró la vuelta a rodear a Messi de otros intérpretes que no eran los amigos de la cancha y de la vida del 10. “Podemos decir que ya hay siete u ocho jugadores ‘de memoria’ que son la base. Y sólo tenemos un día de entrenamiento”, ponderó el DT.

No estará el delantero Sergio ‘Kun’ Agüero (Manchester City), lesionado, e incluso, para esta doble fecha, Scaloni dejó afuera a Ángel Di María, pese a que está jugando en alto nivel en el PSG francés. “Que Messi tenga dos jugadores por delante para que pueda asistir, y sea profundo, no al pie. Nos dio resultado en la Copa América de Brasil 2019 (tercer puesto)”, explicó.

En Ecuador debuta en el banquillo el argentino Gustavo Alfaro, quien nunca había dirigido una selección. Es un hombre inclinado a cuidar más el resultado que a lanzarse al ataque. “Estas 30 voluntades (el plantel) van a hacer el esfuerzo para poner a Ecuador en el lugar que merece”, dijo en un video en redes sociales.

Alfaro convocó al delantero Enner Valencia (Fenerbahce, Turquía) y al arquero Alexander Domínguez (Vélez argentino). El experimentado Christian ‘El Zar’ Noboa (Sochi, Rusia) estará ausente por problemas de logística, dijo la federación. Sorprendió con las convocatorias al defensa Erick Ferigra (Torino, Italia) y José Carabalí (U. Católica, Chile).

El partido tendrá el arbitraje del chileno Roberto Tobar, asistido por su compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Marcos Acuña o Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Perlaza, Franklin Guerra - Robert Arboleda y Ángelo Preciado; Jhegson Méndez, Alan Franco, Junior Sornoza y Carlos Grueso; Enner Valencia y Michael Estrada. DT. Gustavo Alfaro