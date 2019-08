Liverpool debutó en la Premier con goleada sobre Norwich City

AFP

El campeón de la Champions no tuvo problema para superar al recién ascendido en Anfield Road.

Este viernes, Liverpool comenzó su temporada con una goleada 4-1 al Norwich City en Anfield Road. El equipo de Jürgen Klopp, actual campeón de Europa, no tuvo problema para doblegar al recién ascendido y así dar inicio a un camino que, se espera, termine con el título de la liga inglesa tan esquivo para uno de los clubes más regulares de los últimos años

La gran novedad del juego fue la salida de Allison, el portero brasileño que se lastimó minutos antes del descanso cuando realizaba un saque de puerta y tuvo que ser sustituido por el español Adrián San Miguel (39).

De hecho, a esas alturas del partido, todo estaba ya decidido a favor de los locales, que apenas necesitaron media hora para sentenciar la primera victoria del campeonato.

Los Reds inauguraron el marcador gracias a un gol en contra del defensor del Norwich City Grant Hanley, seguido de un tanto del egipcio Mohamed Salah (19) y otro del holandés Virgil van Dijk (28).

Antes del descanso, no obstante, los hombres de Jürgen Klopp anotaron el cuarto gol gracias a un buen remate del belga Divock Origi (42).

Con todo decidido, Liverpool se relajó en el segundo periodo y Norwich recortó diferencias gracias a su delantero finlandés Teemu Pukki (64).

Con este triunfo, los de Anfield envía un mensaje a sus rivales por el título, sobre todo a un Manchester City que debutará este sábado en Newcastle. El campeón de Europa quiere romper su maldición doméstica y ganar una corona que no logra desde 1990.