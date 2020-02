¿Llegó la hora de Cuadrado?

Exactamente dentro de un mes se conocerá la convocatoria del técnico de la selección de fútbol de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, para los dos primeros partidos de la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar 2022.

El panorama no es alentador, pues varios de los jugadores que han sido llamados al equipo nacional en el último tiempo son suplentes en sus clubes y juegan poco. Especialmente en la zona ofensiva, los futbolistas no han tenido continuidad y no es fácil para Queiroz elegir. Excepto en el caso del volante antioqueño Juan Guillermo Cuadrado, una de las figuras de la Juventus de Turín, actual líder de la serie A italiana.

Le puede interesar: Falcioni: “Arboleda debe ser el futuro arquero de la selección de Colombia”

A sus 31 años, el nacido en Necoclí parece estar pasando por el mejor momento de su carrera y se ha convertido en uno de los hombres de confianza del técnico de la Veccia Signora, Maurizio Sarri.

“Es un hombre polifuncional, disciplinado y de gran despliegue físico. Conocía su desequilibrio en el uno contra uno, pero este año nos ha dado mucha solidez en la marca también”, explicó hace poco el estratega al referirse a las razones por las cuales el colombiano se volvió intocable en su once inicialista, tanto en el torneo local como en la Liga de Campeones de Europa.

Esta temporada, Cuadrado comenzó jugando como lateral derecho. Luego fue volante por ese mismo costado y en los últimos partidos ha actuado casi como delantero. Completó 28 actuaciones en esta campaña, con tres asistencias y dos goles, ambos en la última semana.

Ciertamente, el hombre que debutó como profesional en el Medellín en 2008 es el único futbolista colombiano que ha logrado consolidarse en uno de los clubes verdaderamente grandes del Viejo Continente, al menos en la última década.

James Rodríguez no ha podido en el Real Madrid español y siempre fue alternante en el Bayern Múnich alemán. Radamel Falcao García jugó muy poco en el Manchester United, así como Yerry Mina en el Barcelona. Carlos Bacca marcó 34 goles en 77 partidos con el Milan, pero no triunfó, mientras Freddy Guarín estuvo cinco años en el Inter, pero nunca fue indiscutido.

Iván Ramiro Córdoba, también en el cuadro nerazzurro hace más de 10 años, fue el único que en realidad se ganó un lugar de privilegio en uno de los grandes de Europa, porque quienes triunfaron lo hicieron en equipos como el Atlético de Madrid y el Porto, importantes pero de segundo nivel.

Nuestras demás figuras de la actualidad juegan precisamente en clubes históricos, pero que no son considerados entre los mejores del continente, como Nápoles, Tottenham, Porto, Everton, Glasgow Rangers, Villarreal y Atalanta, entre otros.

Es por eso que Queiroz le ha dado a Cuadrado el papel de líder que inicialmente pensó para James, Falcao y David Ospina. Ha confiado siempre en el antioqueño e incluso le ha pedido mayor compromiso y actitud dentro y fuera de la cancha, al fin y al cabo está acostumbrado a lidiar a diario con figuras como Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Sammy Khedira, Luigi Buffon, Miralem Pjanic, Giorgio Chiellini, Matthjis de Ligt y Wojciech Szczesny, entre otros.

Más de 330 partidos en 11 temporadas en Europa, en las que ha conseguido una decena de títulos, así como dos Mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018), dos eliminatorias y cuatro Copas América (Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019) avalan a Juan Guillermo Cuadrado. Todo parece indicar que le llegó el momento de echarse la selección al hombro, justo cuando hay dos grandes desafíos cerca, la eliminatoria y la Copa América en casa. Será para él una gran oportunidad de demostrar el talento y la clase que lo han mantenido durante 10 años en la élite del fútbol mundial.