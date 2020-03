Los candidatos a ganar la Euro 2020 (si hay)

Manuel Rodríguez Lloreda / Especial para El Espectador

Estamos a unos tres meses de que arranque la Eurocopa 2020. Ya son menos de cien días para el comienzo de un verano que será inolvidable para los futboleros, con Eurocopa y Copa América jugándose al mismo tiempo. Todo, claro, dependiendo de la evolución del Covid-19.

Más allá de que la Copa América será el foco de atención de muchos, especialmente porque Colombia es sede, hay que estar muy atentos a la Euro --el Mundial sin Brasil y Argentina, como suelen llamarla los europeos, que, por mucho que nos moleste, algo de razón tienen. Este año, en su aniversario 60, el torneo tendrá un formato extraño, con 24 equipos y 19 estadios, cada uno en un país distinto.

Si bien hay que reconocer que el torneo está en riesgo –como todos los otros eventos deportivos importantes en el verano– por el coronavirus, no nos cuesta nada ser optimistas y contar con que la Eurocopa sí se va a dar.

Aquí, los cinco grandes candidatos al título, en orden, y algunas de las selecciones que pueden dar la sorpresa.

5 - Alemania

Alemania siempre tiene que estar. La selección de Joachim Löw, quien, tal vez milagrosamente, ha mantenido su cargo, se está rearmando. Está renaciendo tras el fracaso estruendoso y bien recordado que fue Rusia 2018. Todo era un mar de dudas en la Federación de Fútbol Alemana tras el Mundial, especialmente después de que Löw diera el anuncio en marzo de 2019 de que no contaría nunca más con Muller, Boateng y Hummels para la selección; tres pesos pesados, tres que ya son históricos. Y sin embargo, esta nueva Alemania fue primera de su grupo de clasificación, por encima de la durísima Holanda, y ha mostrado un fútbol dinámico y efectivo, con Kroos al mando y el eléctrico Gnabry liderando el ataque. En junio, motivada por una necesidad urgente de reivindicarse en el plano internacional, peleará por el título.

4 - Italia

Italia fue la sorpresa de la ronda clasificatoria, y es la sorpresa de esta lista. Si bien es cierto que la más grande competencia que tuvo en su grupo de clasificación fue Finlandia —así que se esperaba que no sufriera mucho—, igual ganó todos los 10 partidos, 30 puntos de 30, y solo recibió cuatro goles. Además, mostró un mejor fútbol que cualquier otra de las selecciones europeas. El equipo, como Alemania, pasa por un momento de reconstrucción tras quedarse fuera de Rusia, y el nuevo proyecto con Mancini como entrenador es muy prometedor. Esta Italia renovada, liderada por Verratti, que sale jugando desde atrás y toca el balón como el mejor Barcelona, seguro se plantea llevarse la copa.

3- Inglaterra

Parece ser la hora de Inglaterra. La selección inglesa ha tenido un periodo de crecimiento continuo desde Brasil 2014, con mucho éxito en categorías sub-20 (campeón del Mundial en 2017) y el desarrollo exponencial de varios jugadores jóvenes. Hoy, incluso, podríamos hablar del comienzo de una generación dorada: con Sterling y Kane en el mejor nivel de sus carreras, Sancho —quien ha explotado en los últimos dos años— como una de las figuras más prometedoras del fútbol mundial, Trent Alexander-Arnold, posiblemente el mejor lateral del mundo hoy en día, Henderson, capitán del Liverpool de Klopp… en fin, la lista podría seguir. El equipo ha sido una máquina de ganar desde Rusia 2018 (donde, bien recordamos, llegó a la semifinal) y es serio aspirante al título, algo que hace mucho no era una realidad en el país británico.

2- Bélgica

Sabemos bien que la actual generación de jugadores de Bélgica es la mejor de su historia. Y debe aprovecharla. Que Hazard, De Bruyne (quien es hoy el mejor mediocampista del mundo), Lukaku y Courtois compartan equipo y no ganen un solo título sería un fracaso. Ya estuvieron cerca en el Mundial, donde cayeron en la semifinal frente a Francia. El próximo mundial de Qatar será algo tarde para muchos de los jugadores hoy dirigidos por Roberto Martínez. El momento de Bélgica es ahora.

1- Francia

Y el candidato número uno no puede ser otro: la selección de Francia. Desde el Mundial, donde fue muy superior —casi alarmantemente superior— al resto, el conjunto de Deschamps no ha desentonado. No ha sido una aplanadora, tampoco, pues ha tenido sus malos partidos, pero este parece ser un equipo que acelera cuando necesita. Le sobran figuras, regadas por todas las ligas de Europa. Tiene dos o tres jugadores de primer nivel en cada posición, y si Griezmann y Mbappe están en su día —o en su "mes"— será muy difícil que alguien les saque el título a ‘les bleus’.

Las Sorpresas

Más allá de los candidatos, habrá unas cuantas selecciones que –-como en cualquier torneo-– darán la sorpresa; tumbarán a un grande, complicarán a todo el mundo, o se meterán de forma inaudita en la semifinal.

Ucrania

Vale destacar, primero, a Ucrania. La selección que dirige Shevchenko, quien fue leyenda como jugador, fue primera de su grupo clasificatorio, por encima de Serbia y Portugal —sí, Portugal, con quien no perdió ninguno de los dos enfrentamientos directos: una victoria y un empate. Mostró un fútbol agresivo y muy rápido, y causará problemas en el verano.

Turquía

Nos podría sorprender, también, Turquía. Una selección que ha tenido una buena camada de jugadores desde hace varios años, pero le había hecho falta un buen cuerpo técnico que pudiera transformar talento en resultados. Tras haberse quedado por fuera de Rusia 2018, Turquía hizo una gran ronda clasificatoria —incluso ganándole convincentemente a Francia— y buscará llegar muy lejos en su quinta Eurocopa.

Holanda

Finalmente, Holanda puede dar un golpe. Otro conjunto más en proceso de renovación, los dirigidos por Koeman –-quien sonó para el Barcelona en enero-– han dado mucho de qué hablar en Europa, con victorias contundentes sobre Alemania e Inglaterra en el último año. Además, cuentan con un equipazo --Van Dijk, De Ligt, Wijnaldum, De Jong--… Tal vez carecen de un delantero de primer nivel, lo que puede convertirse en un importante punto débil. La selección que fue finalista de la Nations League el verano pasado querrá romper con todos los pronósticos.

