“Los colombianos no deberían dudar de la integridad de Juan Carlos Osorio”: Pablo Zeballos

Redacción Deportes - @DeportesEE

La memoria de Pablo Zeballos está muy clara; transparente, se podría decir. El paraguayo recuerda todo, desde la manera en la que Atlético Nacional lo buscó, hasta los procedimientos que se hicieron antes de su llegada en 2015. De hecho, él mismo procura que todo se diga de manera detallada para que la veracidad esté blindada, como debería ser. “El señor Rubén Caicedo tenía la autorización del club para negociar con mi agente. El trato final fue por el 60 % de los derechos deportivos y por un tiempo de tres años”. Sin embargo, su estadía en Medellín fue más corta de lo esperado, por lo que las especulaciones sobre un arribo acomodado, sobre una supuesta suma de dinero para que él fuera, empezaron a tomar fuerza. “Le dije al club que me quería devolver a Olimpia porque quería salir campeón con el equipo de mis afectos. Además, Juan Carlos Osorio tenía una manera de trabajar muy respetable que era la de las rotaciones y tú podías marcar en un partido y al otro estar en el banco, y yo quería continuidad”, le dijo el paraguayo a El Espectador.

Respecto a las denuncias de su exagente, Miguel González Zelada, quien aseguró que su arribo a Colombia fue un negocio para Osorio, quien más allá de estar interesado en el jugador quería una comisión, Zeballos fue enfático como lo ha venido siendo y pidió, una vez más, que confíen en el DT risaraldense y su seriedad, así como en su honestidad en estos temas. “Tengo documentos en los que está todo lo que sostengo: yo firmé con Nacional no con Osorio y por eso era imposible que hubiera algo irregular. Sí, sí me buscó el profe, pero fui yo el que viajó a Medellín para reunirme con Juan Carlos de la Cuesta, presidente de aquel entonces, para finiquitar todo. El DT solo dijo que estaba interesado en mis condiciones como futbolista y ya”. Pero, si eso es cierto, ¿por qué ahora sale González Zelada con este tipo de acusaciones? (Dice que interpondrá una demanda al DT ante la FIFA para que no lo dejen dirigir nunca más). “Creo que es el oportunismo, porque Osorio estuvo seis meses trabajando en mi país y nunca se dijo nada. ¿Ahora se va y sale todo a la luz? Para mí es sospechoso y, como he dicho, tengo documentos para probar que todo fue acorde con la ley”.

En cuanto a su relación con González Zelada, Zeballos reiteró que hace mucho tiempo rompió todo vínculo con él y que le parece de mal gusto que se ponga en duda la calidad de persona que es Osorio: “Uno no puede seguir hablando con gente que hace acusaciones falsas. Y más contra alguien que lo único que hace es trabajar por el fútbol”. El delantero de 32 años, hoy en Oriente Petrolero de Bolivia, añadió que no interpuso ningún tipo de acción legal contra González Zelada, quien, según él, incumplió varios acuerdos del contrato que tenían, y prefirió dejar que las cosas quedaran así. “Si en algún momento tengo que defender a Osorio, lo haré, y con pruebas. Porque hablar todos pueden, pero argumentar y demostrar con cosas reales, pocos”. (Osorio se defiende: "A Zelada no lo conozco")

Por último se refirió a la salida del colombiano de la selección de su país. “Al profe le creo cada palabra, porque su recorrido amerita las palabras. Y si dijo que era algo familiar, así debió ser. Punto. La gente de uno siempre está primero que todo, y si eso implica renunciar a cualquier trabajo, pues hay que hacerlo. Te lo digo yo que presioné mi regreso a Paraguay cuando nació mi segundo hijo. Quería estar en mi casa luego de tanto tiempo en el exterior”.