El equipo nacional, al que llegan varios jugadores en gran nivel, enfrentará el viernes a Venezuela (6:30 p.m., Gol Caracol), en el arranque de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022. Yairo Moreno y Matheus Uribe salieron de la convocatoria y serán reemplazados por Santiago Arias y Víctor Cantillo. Están en duda los viajes a Colombia del arquero David Ospina y de Juan Guillermo Cuadrado.

Comenzaron a llegar a Barranquilla los 24 futbolistas convocados por el técnico de la selección de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, para los dos primeros partidos de la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar 2022. El equipo nacional recibirá el viernes a Venezuela, desde las 6:30 p.m., en el estadio Metropolitano, y visitará a Chile en Santiago el martes 13 de octubre, a partir de las 7:30 p.m.

Apenas el viernes se conoció la lista de elegidos por el estratega lusitano para iniciar el camino hacia la tercera Copa Mundo consecutiva de la selección tricolor, luego de sus brillantes participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018. Y esa misma noche sufrió una modificación, pues se lesionó Yairo Moreno, volante del León de México.

Su reemplazo en el plantel será Santiago Arias, quien el sábado debutó con su nuevo equipo, el Bayer Leverkusen alemán. Posicionalmente será Juan Guillermo Cuadrado quien pase al medio campo, ya que en un principio Queiroz lo había contemplado como lateral.

La lista no generó mayores polémicas, porque la mayoría de los convocados pasan por un buen momento. De hecho, el fin de semana lo ratificaron. James Rodríguez marcó doblete y fue, por cuarto partido consecutivo, la figura del partido del Everton, el flamante y sorprendente líder de la Premier League inglesa. Su compañero Yerry Mina también marcó y fue el más destacado de la defensa en el triunfo ante el Brighton. Con goles también se reportaron, antes de viajar a Colombia, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, los dos artilleros del Atalanta, en la victoria sobre Cagliari.

En cambio, quienes no actuaron fueron Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina. El juego entre Juventus y Napoli no se pudo realizar porque el equipo del arquero antioqueño no pudo viajar a Turín debido a que presentó casos de coronavirus.

Precisamente por la cuarentena que debguardar los miembros de los planteles está en duda el viaje de Ospina a Colombia, dado que apenas el jueves quedaría habilitado.

Por esa misma razón Matheus Uribe no estará con la selección. El mediocampista del Porto de Portugal no podrá viajar debido a que estará en aislamiento preventivo, pues tuvo contacto con una persona que dio positivo por COVID-19.

A más tardar mañana Carlos Queiroz espera contar con la plantilla completa y recuperada, así que miércoles y jueves trabajará a doble jornada y confeccionará el once titular para el duelo contra Venezuela.

Si no llega Ospina, el arquero será Álvaro Montero. No hay duda en los centrales, Yerry Mina y Dávinson Sánchez. En cambio, no está claro quiénes serán los laterales.

Como volantes de marca probablemente estarán Wílmar Barrios y Jéfferson Lerma, por detrás de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, un poco más suelto. Adelante, por lo menos para arrancar, pareciera que Duván Zapata y Radamel Falcao García tienen la ventaja.

La selección de Venezuela, dirigida por el portugués José Peseiro y con Salomón Rondón, Tomás Rincón y Wuilker Faríñez entre sus cuarenta convocados, llegará el miércoles a Barranquilla.