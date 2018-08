Los jugadores de la selección de Colombia que todavía no aseguran su futuro

Redacción deportes

Se acerca el cierre del mercado de pases en Europa y todavía algunos de los integrantes de la selección de Colombia, que llegó a octavos de final en Rusia, no tienen definido cuál será su destino. Y aunque hay unos que ya tienen un rumbo casi fijo, otros todavía están esperando a que aparezca una oferta mejor o escoger una entre las que ya existen sobre la mesa. Empecemos con el hombre de la regularidad para José Néstor Pékerman: David Ospina. El portero, de 29 años, está en la capital inglesa en pretemporada con su equipo, el Arsenal, y su inminente salida del conjunto Gunner es una realidad.

De hecho, el español Unai Emery, quien reemplazó a Arsene Wenger al mando del club de Inglaterra, ya dejó claro sin necesidad de pronunciar una sola palabra que no tendrá en cuenta al antioqueño para la temporada que viene. Sobre su próxima casa se ha especulado bastante, hasta el punto de decir que llegaría a Boca Juniors de Argentina, versión que se desmintió después, pues el Xeneize no estaba dispuesto a pagar el alto salario del ex Atlético Nacional. Por ahora, lo más cercano a la verdad es que ya habría un arreglo con el Besiktas de Turquía, conjunto en el que ya estuvo Óscar Córdoba y un fútbol del que también fueron parte, en su momento, Faryd Mondragón y Róbinson Zapata (ambos en el Galatasaray).

No se quede sin leer: Así celebró los goles David Ospina en el triunfo contra Polonia

Ahora vamos a la zona defensiva y al nombre que tiene en vilo a toda Europa: Yerry Mina. El defensor, que anotó tres goles en la última Copa del Mundo, no seguirá en Barcelona y, aunque se habló de varios destinos, todo parece estar listo para que el nacido en Guachené, Cauca, llegue al Manchester United. Medios españoles aseguran que tras varios días de negociaciones, el club inglés desembolsaría alrededor de 40 millones de euros, 29 más de lo que le pagó el conjunto blaugrana al Palmeiras a comienzos de año. El tema que tuvo parado todo durante un tiempo fue la cláusula de recompra, que ya quedó fuera de discusión. Al parecer, si todo se mantiene y hay un acuerdo final, hoy se haría oficial que el jugador de 24 años es nuevo integrante del conjunto que dirige el portugués José Mourinho.

Le puede interesar: Cauca, tierra de defensores

Otro que sigue esperando y mirando opciones es Cristian Zapata. Con el regreso de Leonardo Bonucci a Juventus, el defensor de 31 años tendría más opciones de ser titular con el Milan. Se sabe que a Genaro Gatusso, DT del club Rossonero, le gusta tener a un hombre de experiencia en su zona defensiva, y el colombiano sería el indicado. En caso de no quedarse en Italia, el caucano también podría terminar en Turquía al lado de David Ospina, en Besiktas.

Lea aquí: Abel Aguilar y 14 años de entrega con la selección

Del mediocampo queda Abel Aguilar, quien rescindió su contrato recientemente con el Deportivo Cali. A sus 33 años, y luego de su segunda Copa del Mundo, el bogotano sonó para reforzar a Rosario Central, incluso a Huracán de Argentina, pero desde el sur del continente negaron dichos rumores por ambos lados. Otro club que está en el radar, con mucha fuerza, es Newell’s Old Boys, pero allí el problema sería salarial, pues el volante tendría que aceptar las condiciones económicas para llegar a un acuerdo. Por último está Carlos Bacca y sus obligaciones con el Milan. El conjunto italiano oficializó al argentino Gonzalo Higuaín como su nuevo delantero, por lo que el nacido en Puerto Colombia no tendría cupo. Villarreal, equipo en el que jugó la temporada pasada, ofreció ocho millones de euros para que se quede, pero todo depende de la directiva milanista. El jugador de 31 años no quiere volver a la Serie A y desde hace tiempo puja por su permanencia en España.