El brasileño, otra vez, será la gran baja del equipo parisino en el momento clave de la temporada. Así está su situación.

Lesionado el pasado miércoles en Caen en la Copa de Francia, el atacante brasileño será baja “unas cuatro semanas”, lo que hará que sea la principal baja del PSG en los dos duelos ante el Barcelona por la Champions League.

El astro brasileño no deja de ser el centro de la polémica por sus lesiones en los momentos claves de la temporada y las fiestas. Sumada a la multitudinaria que organizó para año nuevo en su mansión, Neymar solo jugó unos minutos en el duelo de hace una semana ante el Marsella por una gastroenteritis, partido que se jugó un día después de su fiesta de cumpleaños.

“¿A quién no le gusta la fiesta? A todo el mundo le gusta divertirse, salir con sus amigos, con su familia. Sé cuándo lo puedo hacer, cuándo no. Todo lo contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro. Que no sé lo que hago. Si te quedas al 100% centrado en jugar sólo al fútbol, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, acabo explotando y por eso nunca lo dejaré de hacer”, dijo Neymar hace unos días.

Desde su fichaje en 2017 a precio de oro (222 millones de euros), Neymar acumula ausencias en momentos en que su club más lo necesita.

En 2018, se perdió el partido de vuelta de octavos de final frente al Real Madrid debido a un esguince del tobillo derecho, acompañado de una fisura del quinto metatarsiano de un pie.

El año siguiente, fueron las dos confrontaciones contra Manchester United, también en octavos, las que se perdió, debido a una lesión en el pie derecho. En cada ocasión, el PSG fue eliminado.

Pero en 2020, su excelente forma permitió al PSG pulverizar records, y alcanzar la final por primera vez en su historia, perdida frente al Bayern Múnich en agosto (1-0).

Esa gesta permitió a Neymar sentirse bien en París, donde emitió el deseo de prolongar su contrato que expira en 2022.

Se trata de la segunda baja importante para el entrenador argentino Mauricio Pochettino, tras la de Ángel Di María, lesionado en un muslo el domingo en Marsella.

Tras conocer su baja, Neymar compartió en redes sociales su tristeza por este nuevo contratiempo.

“Una gran tristeza, un dolor inmenso y lágrimas sin parar. Una vez más dejaré un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol”, escribió el futbolista en Instagram.

“A veces me veo molestado por mi estilo de juego, por regatear y acabar recibiendo golpes constantemente. No sé si el problema es mío o lo que hago en el campo. Esto me deja realmente triste”, añadió.

Pochettino deberá afrontar el partido sin dos de sus “Quatre fantastiques” para este esperado partido, cuatro años después de la remontada lograda por el Barça contra el PSG (al ganar por 6-1 el equipo catalán en la vuelta, después de haber perdido por 4-0 en la ida).

Neymar, entonces con la camiseta azulgrana, había sido uno de los artífices principales de esa noche histórica.

La lesión en el campo del Caen, de la segunda división, que terminó con victoria parisina por 1-0 en treintaidosavos de final de Copa de Francia, recuerda el grueso historial del número diez en términos de lesiones.