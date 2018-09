Los sueños de los futbolistas vs. la crudeza de las transferencias

Tariq Panja / The New York Times

El equipo FC Stumbras de Lituania juega sus partidos con su estadio a veces con no más de 70 personas, en una liga de ocho equipos que le permite jugar casi que cada año en competencias internacionales. Su negocio es otro: servir de puente para jóvenes futbolistas a equipos de Europa, con condiciones económicas ampliamente favorables para el equipo. Foto del equipo FC Stumbras / © FC Stumbras

KAUNAS, Lituania – La carta era corta e iba al grano. El AS Monaco, el equipo de élite de fútbol en la Riviera Francesa, quería que Ibrahima Sory Soumah viajara de su hogar en Guinea a Francia para un periodo de prueba de diez días.

La mente de Soumah se echó a volar con las posibilidades. Si él, un mediocampista adolescente lograba tener éxito en el periodo de prueba y convencer a sus anfitriones de su valor, podría ocupar un lugar en una de las mejores escuelas profesionales de fútbol del mundo, y quizá incluso seguir el camino de George Weah, Thierry Henry y Kylian Mbappé, de Mónaco al estrellato mundial.

E, incluso si no, Soumah sabía que simplemente pasar un tiempo bajo el tutelaje de los entrenadores del Mónaco aumentaría sus posibilidades de encontrar otro equipo para forjarse una carrera profesional decente en Europa, y así cumplir sus sueños y los de su familia, que se había quedado en Conakry.

Sin embargo, dos años más tarde Soumah es una figura alicaída. Los problemas para obtener una visa impidieron que pudiera llegar a Francia para su prueba en enero de 2017. Así que, en lugar de en Monte Carlo, el delgado Soumah, ahora de 20 años, recuerda ahora su historia en el área a la intemperie de un restaurante de kebabs en Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania.

Ahí, con un contrato por el que le pagan un salario mínimo de 470 dólares al mes, pero que extrañamente incluye una cláusula de liberación de muchos millones de dólares, comparte una habitación con un compañero de equipo en una casa propiedad del FC Stumbras, un equipo al parecer organizado y dirigido con la única intención de ofrecer jugadores para obtener ganancias.

Para cientos de jugadores de todo el mundo, esta semana es crítica: una última oportunidad de asegurar una transferencia a uno de los grandes equipos o ligas de Europa antes de que el periodo de fichajes en la mayoría de los países se cierre hasta enero. Para jugadores como Soumah, que rezan fervientemente para poder encontrar una salida antes de la fecha límite, es otra cosa por completo.

Su batalla contractual —al igual que la de muchos otros en el FC Stumbras— ha arrojado luz sobre uno de los lados más oscuros del mercado de fichajes del fútbol, en el que individuos y equipos, pero también los inversionistas y las empresas en los márgenes del fútbol europeo, buscan una tajada de los más de 6.500 millones de dólares que se gastan en jugadores anualmente.

Para esos jugadores, sentirse como piezas de ajedrez o, peor aún, prisioneros en un mundo de promesas rotas, malos contratos y malas intenciones puede ser paralizante. Una vida en los márgenes del fútbol puede ser exasperante y solitaria, incluso en las mejores épocas.

Pero también trae consigo esperanzas de un futuro que la vida en Conakry no ofrece, así que todos los años cientos de jugadores se convierten en participantes dispuestos, felices de dejar sus difíciles vidas en sus lugares de origen por la oportunidad de subsistir en Europa.

El problema, como muchos pronto se dan cuenta, es que, aunque es bastante fácil caer en una situación difícil, es extremadamente complicado salir de ella.

El mercado de futuros

El FC Stumbras, que tiene cinco años de creado, es para la mayoría de los que participan en él tanto una inversión en futuros como un equipo de fútbol. Es uno de los ocho clubes de primera división en Lituania, y desde 2016 ha sido copropiedad de Richard Walsh, un financiero irlandés, y de su entrenador portugués, Mariano Barreto, quien se encarga de los asuntos del equipo.

Walsh dice que su participación en el Stumbras comenzó luego de que un amigo le presentó a Barreto. La idea era usar el dinero de Walsh y los contactos de Barreto para crear una fábrica de talentos y hacerlo en grande vendiendo a los jugadores para obtener ganancias. Después de buscar oportunidades en Portugal, el grupo se asentó en Lituania, que tiene uno de los salarios mínimos más bajos de Europa y donde la mitad de los ocho equipos de la primera liga usualmente califican para competencias continentales todos los años.

El plan de negocio del club parece simple: reclutan agentes libres y luego los dejan ir a cambio de una cuota o, si eso falla, una garantía de un porcentaje por una venta futura, un acuerdo conocido en el mercado de jugadores como un “traspaso”.

La estrategia crea un sentido mutuo de urgencia. Los jugadores esperan que el Stumbras no sea su destino final. Los administradores esperan lo mismo. Una situación gana-gana en la que el equipo, que a veces no atrae sino apenas a unos 70 espectadores a sus partidos, se promociona como no mucho más que un paso hacia cosas más importantes.

Un puñado de jugadores, incluyendo a Soumah, pasaron este verano tratando de cancelar sus contratos con el FC Stumbras, afirmando que el equipo no había cumplido sus promesas y les había proporcionado un alojamiento por debajo del estándar. Por lo menos uno dijo que ya no le estaban pagando.

El equipo argumenta que las quejas son un ardid tramado por los agentes: si estos pueden cambiar de equipo a los jugadores sin pagar una cuota al club, el nuevo equipo puede darles una comisión considerable.

Con todo, los contratos que unen a los jugadores con el Stumbras parecen muy inclinados hacia el equipo: salarios de menos de 500 dólares al mes, multas de varios millones de dólares si un jugador se va sin permiso y condiciones que le otorgan al club el derecho de deshacerse de manera sumaria de un jugador “si la calidad de (su) actividad deportiva… ya no cumple con los requisitos del club”.

“Les pagan a todos los jugadores el salario mínimo”, dijo sobre el equipo Roy Vermeer, un abogado de FIFPro, el sindicato mundial de jugadores. “Haz cuentas y verás que es un buen negocio”.

Walsh, el dueño del Stumbras, dice que cualquier error en el manejo de los jugadores que el equipo pudiera haber cometido no ha sido intencional, pero insiste en que los contratos de su equipo son legales conforme a la ley de Lituania. Sin embargo, los expertos, incluyendo a FIFPro, aseguran que muy probablemente los términos del contrato no son aplicables por lo favorables que resultan para una de las partes.

Para los jugadores —con poco dinero, durmiendo en unos sillones en Lituania y sin conocimientos acerca de los detalles de la ley contractual— eso es poco tranquilizador.

Uno de los compañeros de equipo de Soumah se queja de que ya no recibe sus cheques de pago de manera regular y solo le quedan ya ocho euros. También le gustaría irse, pero dice que primero necesita estar seguro de tener a dónde ir, algo que se vuelve cada vez más difícil para jugadores como él, que ya están a la mitad de sus veintes.

“Mi mayor temor es el tiempo”, dice. “Hoy, mañana… Nos estamos poniendo viejos”.

El choque de los sueños de fútbol, la realidad caótica y las fuerzas económicas es el motor del carrusel de los jugadores.

Miles de ellos, como Soumah, están en movimiento cada año, y sus trayectorias a menudo son determinadas por redes informales de entrenadores, agentes, intermediarios y equipos. En el extremo inferior de este ecosistema, en lugares como la Liga A de Lituania y clubes como el Stumbras y decenas más, a menudo cada quien debe salvarse como pueda.

A la vez que trata de quedarse con Soumah, o al menos recibir un pago por dejarlo ir, el Stumbras también está en una lucha por no perder el pago por Kgaogelo Sekgota, un dotado atacante de 21 años de Sudáfrica conocido como Kigi.

Sekgota afirma que no se le dio una copia de su contrato cuando lo firmó. Con varios equipos europeos expresando interés por ficharlo, él y el entrenador que lo cedió al Stumbras decidieron que su tiempo ahí había terminado. El mes pasado, Sekgota se salió del club, afirmando que se había violado el contrato.

Un comité de resolución de disputas de la FIFA tendrá que resolver el asunto.

Confiando en la salida

Este tipo de batallas le han cobrado factura a Walsh, quien afirma que su grupo de inversión financia el equipo al tenor de 70.000 euros al mes. Sin embargo, culpa a los jugadores y a sus agentes —a quienes llama mafiosos— de las querellas, no a los contratos que favorecen excesivamente al club.

Si se escucha hablar a Walsh ahora, puede sonar como si quisiera salir del Stumbras casi tanto como Soumah y Sekgota, para abandonar el plan a cinco años que tenía en mente cuando adquirió el equipo por dos millones de euros.

“Puedo decir que no he conocido gente más problemática que la de la industria del fútbol”, dice. “Son todo menos sinceros y directos”.

En medio del caos, el funcionamiento del equipo parece continuar de manera normal. A finales de julio, el equipo entrenaba en el abrasador calor del mediodía bajo la supervisión de Joao Martin, el obstinado entrenador que dirige la sesión en inglés y portugués: a veces en los dos idiomas al mismo tiempo.

El sábado, el Stumbras, que jugó frente a un puñado de aficionados, registró una victoria de dos a uno contra Atlantas, con lo que retuvo el tercer lugar en la liga y se mantuvo en el camino de otro día de pago en la UEFA.

Sin embargo, no se veía a Soumah por ningún lado. Había empacado sus maletas, había abandonado su contrato y se había marchado a principios de agosto. Guiado por Teixeira, su agente, Soumah, que representó a Guinea en el mundial sub-20 de la FIFA en 2017, está ahora en Portugal, entrenando con el equipo sub-23 de Vitória de Setúbal. El Stumbras insiste en que no lo liberará.

Su caso, igual que el de Sekgota, probablemente se revise en una audiencia de una cámara de resolución de querellas de la FIFA, uno de los departamentos más ocupados del órgano del fútbol.

Hasta entonces, Soumah estará atrapado en un limbo competitivo: lo suficientemente talentoso y joven como para generar interés, pero no lo suficientemente bueno como para convencer a un equipo de pagar millones de euros con el fin de liberarlo de su actual contrato en disputa.

De regreso en Kaunas, otros buscan su propio bote salvavidas. Después de una sesión de entrenamiento este verano, los jugadores regresan a sus dormitorios en pequeños grupos. Algunos discuten ofertas de clubes lejanos de nombres desconocidos, posibles tratos escalofriantemente parecidos a los que los habían llevado a la segunda ciudad más grande de Lituania, a sus habitaciones compartidas en la casa compartida en la calle Skroublo.

“¿Tienes datos en tu celular?”, le pregunta un jugador a otro.

Un equipo del que nunca había escuchado hablar lo había contactado a través del servicio de mensajería WhatsApp, y estaba ansioso de saber en qué liga jugaba.