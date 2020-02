Luis Díaz se lesionó con el Porto a tres semanas de las Eliminatorias

Redacción deportes

Una noche para el olvido del Porto y los colombianos. El cuadro portugués cayó en casa 3-1 (5-2 global) ante el Bayer Leverkusen y fue eliminado de la Europa League. Luis Díaz salió lesionado y Matheus Uribe fue sustituido a los 46 minutos.

En la tribuna estaba Carlos Queiroz, DT de la selección colombiana, viendo un partido complicado de ambos. El atacante guajiro salió a los 29 minutos con problemas en su pierna derecha. Todo a la espera del comunicado oficial del Porto.

De esta manera queda en duda la convocatoria de Luis Díaz para los primeros dos duelos de las eliminatorias rumbo a Catar 2022 frente a Venezuela y Chile que se disputarán dentro de tres semanas.

Con la turbulencia que generó el rumor de que James le habría dicho a Queiroz que no iría a la concentración si no le garantizan la titularidad, no es bueno el ambiente en la cúpula de la selección.