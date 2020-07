El delantero colombiano se golpeó la cabeza y tuvo un traumatismo craneal leve. Por ahora, según la prensa italiana, no parece ser nada grave.

Aunque no son muchos los detalles que se conocen, este martes Luis Fernando Muriel fue ingresado a una clínica de Bérgamo luego de golpearse la cabeza en su casa. Unos medios dicen que fue mientras compartía con unos amigos en su casa y, al parecer, el delantero de Atalanta se resbaló en el borde de su piscina. Otros que mientras estaba en la ducha. Lo único cierto, por ahora, es que el colombiano sufrió un pequeño traumatismo craneal (herida superficial y una magulladura).

La prensa italiana reiteró que no se trata de algo grave, solo una contusión y una pequeña herida que fue atendida de inmediato, un par de puntos y el colombiano, fuera de peligro.

Según Sky Sports, Muriel permanecerá hospitalizado para realizarse los exámenes médicos correspondientes y descartar cualquier otra cosa.

Aunque el club no se ha pronunciado, medios de Bérgamo aseguran que no es nada grave y que Muriel regresaría a su casa pronto para guardar reposo. Eso sí, no estará en el duelo de este martes ante Brescia, clave para las aspiraciones de obtener un cupo a Champions que tiene Atalanta, pero se trataría de tenerlo a punto para el choque con Hellas Verona de este sábado.

Recordemos que Luis Fernando Muriel es el goleador de su equipo en la Serie A italiana con 17 tantos en 10 encuentros.

Noticia en desarrollo...