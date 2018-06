Luka Modric a Neymar: "Te esperamos"

Luka Modric y Neymar, que este domingo se enfrentaron en el partido amistoso jugado por Croacia y Brasil, en el estadio Anfield de Liverpool, con triunfo brasileño (2-0), se intercambiaron sus camisetas, mientras el madridista le decía al brasileño "Te esperamos, eh".

En un vídeo publicado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), se puede apreciar como Modric y Neymar, en la zona cercana a los vestuarios, se firman e intercambian sus camisetas, con dedicatorias incluidas.

Durante la firma de Neymar a su camiseta de Brasil (antes lo hizo Modric con la suya), se puede oír como el croata dice "te esperamos, eh", a lo que el brasileño respondió con una sonrisa.

Neymar, que volvía a los terrenos de juego tras la lesión sufrida jugando con el París Saint Germain en la Liga de Francia, lo que hizo que se perdiera el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, saltó al terreno de juego de Anfield tras el descanso y, veinticuatro minutos después, puso el 1-0 en el marcador.

Neymar fue clave para el triunfo brasileño en el partido de preparación previo a la Copa del Mundo, en la que el conjunto suramericano se encuentra ubicado en el grupo E junto a Suiza, Costa Rica y Serbia. La verdeamarela debutará contra los suizos el 17 de junio.

Desde hace semanas, en diversos medios se apunta un interés del Real Madrid por hacerse con los servicios de Neymar, si bien ninguna de las partes lo ha confirmado. Hace unas semanas en una entrevista, Lionel Messi aseguró que sería terrible que el delantero paulista firmara con el conjunto blanco. "Que termine en el Real sería un golpe duro", señaló el argentino.

El jueves pasado, Zinedine Zidane dio a conocer que no continuará como técnico del Real Madrid, equipo con el que ganó las últimas tres Ligas de Campeones. El conjunto blanco aún no ha dado a conocer quién será el sustituo del francés. Hasta después de la Copa del Mundo se conocerá cuál será el futuro de Neymar, si se queda o no en el París Saint Germain.