Mala jornada para Carlos Sánchez y Jefferson Lerma en Inglaterra

Este sábado no fue una buena jornada para dos de los colombianos que juegan en la Premier League. A primera hora , el West Ham de Carlos Sánchez, quien estuvo en cancha los 90 minutos, cayó de local 1-0 ante Wolverhampton Wanderers. El club londinense, que jugó un encuentro muy discreto, perdió con un gol de Adama Traoré en el tercer minuto de adición cuando mucha gente ya había abandonado el estadio.

El jugador chocoano, con el dorsal 15, tuvo una efectividad en los pases del 92,7% tras dar 55 a lo largo de todo el encuentro. De hecho, el volante de recuperación fue uno de los más destacados del equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, quien todavía no encuentra la manera adecuada de que el club ande, mucho menos contra rivales que parece accesibles y que terminan derrotándolo.

Entretanto, Jefferson Lerma, quien por fin debutó en Inglaterra, jugó 88 minutos en la caída del Bournemouth con Chelsea en Stamford Bridge. El colombiano de 23 años y que estuvo con la selección en el Mundial de Rusia, hizo lo que pudo ante el arrollante juego del club de Mauro Zarri que solo pudo concretar la derrota en el tramo final del encuentro.

El español Pedro, al minuto 72, y el belga Eden Hazard, al 85’, los anotadores de un duelo apretado en el que el cuadro visitante aguantó hasta donde pudo, hasta que aparecieron las individualidades de hombres de calidad que le dieron a Chelsea su cuarto triunfo en la misma cantidad de encuentros. Lerma tocó la pelota 39 veces y fue efectivo en un 73,9% además de haber sido amonestado.

Mientras que West Ham es colero de la Premier sin puntos en cuatro salidas, Bournemouth es sexto con siete unidades, soñando con mantenerse en lo más alto posible de la tabla de posiciones.

