Por medio de un comunicado oficial, el cuadro inglés anunció que ya empezó sus trámites para retirarse de la Superliga europea. Se espera también la renuncia del Chelsea.

Los resultados tras la presión y la crítica de varios sectores del fútbol por la creación de la Superliga europea ha surtido efecto en Inglaterra. No solo el gobierno, sino que jugadores, técnicos y aficionados han manifestado su rechazo a este formato y ya las consecuencias se empiezan a ver.

En horas de la mañana las primeras especulaciones indicaron que el Chelsea iniciaría su proceso para retirarse de la Superliga. Ahora, en horas de la tarde, y por medio de un comunicado oficial, el Manchester City aseguró haber iniciado el proceso para renunciar al campeonato en el que otros 10 equipos grandes de Europa hacen parte.

“Manchester City Fútbol Club puede confirmar que ha promulgado oficialmente los procedimientos para retirarse formalmente del grupo que desarrolla planes para una Superliga europea”, dice el comunicado del club inglés.

En el transcurso del día, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dijo que el fútbol “no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes”.

“No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha, llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes”, agregó Guardiola.