Maradona: "Armani es un buen arquero pero no es un gran arquero"

Redacción deportes

El argentino se mostró en desacuerdo ante quienes piden que el ex arquero de Atlético Nacional, sea convocado por Jorge Sampaoli para jugar con Argentina en el Mundial de Rusia.

En una declaración Diego Armando Maradona, quien salió campeón del mundo con la selección de Argentina en México 1986, se mostró en desacuerdo con quienes piden que el arquero argentino Franco Armani sea convocado para jugar en el Mundial de Rusia 2018. Para el astro del fúbtol quien debe ser el primer arquero de la portería argentina es Sergio Romero.

"A Armani todos lo conocemos. Puede pasar un momento muy bueno, es un buen arquero pero no es un gran arquero", así lo aseguró el ex futbolista a través de en un audio de Whatsapp que difundió una cadena televisiva de su país este miércoles en la mañana. Para Maradona, quien también estuvo al frente de la selección en el mundial de Sudáfrica en 2010, no hay duda de quién debe ser el titular del arco albiceleste. (Lea aquí:¿Con quién jugará Franco Armani el Mundial?)

"Estoy totalmente definido que tiene que seguir Chiquito (Romero)", el astro del fútbol fue tajante en asegurar que el nivel del guardameta de River Plate no es comparable con el de Romero, quien es suplente del Manchester United. La última vez que Romero jugó 90 minutos con el club inglés fue en mayo de 2017.

Toda la polémica de quién debe custodiar el arco argentino ha aumentando debido a que gran parte del país no les gusta Romero, y sumado a que su suplente, Willy Caballero cuenta con pocos minutos en el Chelsea y fue quien en el último amistoso ante España recibió seis goles. Mientras que Nahuel Guzman, quien es compañero de Francisco Meza en el Tigres de México, siempre ha sido convocado como tercer arquero, nunca como una opción para ser titular. La polémica ha crecido tras las buenas actuaciones de Armani con su equipo River Plate tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. (Lea también:Noche consagratoria de Armani en River Plate con Sampaoli en la tribuna)

Entretanto, en Colombia aún es una incognita si el cuerpo técnico de José Nestor Pékerman se decidirá a convocar al argentino, quien está en proceso de nacionalizarse. Tanto en Argentina como en Colombia, el nombre de Franco Armani ha dado de qué hablar: muchos lo quieren y otros no tanto.