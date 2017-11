Maradona sobre Sampaoli: “Jamás estaría de acuerdo con gente falsa y mediocre”

El exastro del fútbol argentino Diego Armando Maradona manifestó su disconformidad con el DT de la selección albiceleste, Jorge Sampaoli, a pesar de haber conseguido la clasificación al Mundial de Rusia 2018, aunque no exenta de sobresaltos. (Maradona se equivocó y pagó, pero la pelota no se manchó)

"A mí los vendehumo nunca me gustaron", dijo en una entrevista exclusiva que publica este martes el diario Clarín. "Yo no me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la selección se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo", dijo Maradona.

Sampaoli al frente de la selección argentina obtuvo la clasificación al Mundial de Rusia en un último y dramático partido ante Ecuador (3-1) en Quito el 10 de octubre pasado.

Maradona criticó al entrenador por marginar en sus últimas convocatorias a Sergio Agüero (Manchester City) y Gonzalo Higuaín, con récord goleador en la Juventus, e incluir a Mauro Icardi, del Inter de Milan: "Llevaron a Icardi desgarrado o con un tirón, teniendo a Higuaín que siempre hizo goles. Sí, también erró el Pipa, pero estaba ahí. No puede dejar afuera en la primera lista al Kun Agüero". Agüero, padre del nieto de Maradona, volvió a ser convocado como socio de Lionel Messi para el partido amistoso del 11 de noviembre ante Rusia.

Maradona dijo que a Messi lo ve jugando solo dentro del equipo albiceleste. "No hay un jugador que lo entienda a Messi, lo más cercano es el 'Kun'. (Paulo) Dybala es un gran jugador, pero está a otra velocidad, a otra potencia. Juega igual que en Italia y en la selección tenés que demostrar técnica, no ser un atleta", dijo sobre el juvenil de Juventus.

Maradona afirmó que "el fútbol argentino es un polvorín" al sugerir supuestas influencias sobre el DT para definir las nóminas de jugadores en cada convocatoria.

"No estamos haciendo las cosas bien. Ni en el Sub15 ni el el Sub20 ni en ningún lado. Acá no hay amistades, hay un pueblo que está detrás de un equipo que quiere llegar a ser campeón del mundo otra vez", dijo.

Más allá de las polémicas que siempre rodearon su vida, Maradona, que cumplió 57 años el lunes, se declara un hombre feliz y sin arrepentimientos: "No me arrepiento de nada, no maté a nadie. Me hice mal yo. Jamás llevé a nadie conmigo. Me caí, me levanté y me volví a caer y me volví a levantar, con el amor de mis hijas. Estoy vivo y me levanto todos los días para trabajar".