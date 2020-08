Mauricio Sánchez: “Queremos ser campeones de la Champions”

El huilense de 34 años es el asistente de Julian Nagelsmann en el Leipzig, que buscará el tiquete a la final ante el PSG. Horas antes del partido, habló con El Espectador de su recorrido.

Mauricio Sánchez es uno de los hombres detrás de la dirección técnica del Leipzig, uno de los tres equipos más poderosos del fútbol alemán y el ilustre semifinalista de la Champions League. Este martes ante el PSG irá por un tiquete a la final. Antes del partido, desde la burbuja en Lisboa, el huilense de 34 años habló con El Espectador de su trayectoria y filosofía.

¿Cómo está la moral del equipo antes del partido ante el PSG?

Estamos muy felices, hemos trabajado muy fuerte este año. Era una ilusión y ahora estamos tan cerca de llegar a la final y, si llegamos, vamos a luchar por ganarla y ser campeones de la Champions. Pero primero estamos esperando este partido con mucha ilusión.

¿Cuál es el ingrediente especial del RB Leipzig que lo ha hecho llegar tan alto en la Bundesliga y la Champions?

No es un secreto: el ingrediente especial es la idea, la filosofía de juego. Este es un equipo muy versátil, el rival no logra entender con claridad cómo vas a jugar, con x y jugador, con este sistema o el otro, porque es un equipo que no se ajusta solo a un sistema de juego sino a una versatilidad muy importante. Poder contar con una persona como Julian (Nagelsmann) es muy bueno, se ha acoplado muy bien con los jugadores.

Pero, a pesar de los múltiples sistemas, se ve a un equipo con una identidad de presión alta, juego de posesión con pocos toques por jugador y un énfasis en la recuperación post pérdida de balón...

Así es, tampoco es un secreto, ya nos vio toda Europa. La idea siempre es la misma: presión alta, contra pressing y posesión de balón, esas son nuestras características.

Llama la atención el proyecto del Redbull en el fútbol, sus cuatro equipos juegan con la misma idea, tienen el promedio de edad más joven de sus ligas y son los que menos invierten en jugadores. ¿Todo el proyecto va enfocado en la detección de talentos?

Hay un proceso y filtro muy grande con el departamento de scouting. Se buscan talentos que se ajusten a una idea de juego tan específica como la nuestra.

En 2010 se va a Leipzig a estudiar, pero, ¿como llega al club?

Llego en 2010 a la Universidad de Leipzig a estudiar una especialización en fútbol, hago mi Licencia A con la Federación Alemana de Fútbol y entreno con el segundo equipo, dado que yo también jugué fútbol. En ese momento el Leipzig estaba en quinta división. Mis profesores tenían una gran relación con el club, nos conocimos y me fue muy bien en los estudios.

Después de ocho meses regresé a Colombia a trabajar en la formación y ya llevo tres años y medio de estar en Alemania trabajando con el club. Inicialmente no llegué al primer equipo, primero trabajé ocho meses con la formación. Y luego Ralf Rangnick, nuestro anterior entrenador y director, quien es la persona y cabeza detrás de todo este proyecto, me da la posibilidad de llegar al primer equipo.

Dejó muy buenas relaciones tras ese primer viaje a Leipzig a estudiar, ¿quién decide traerlo de regreso a trabajar en el club tras cuatro años en el fútbol formativo de Bogotá?

Yo regreso a Leipzig por Robert Klaus, una persona que conocí en el tiempo que estuve estudiando. Luego tuvimos otro proceso de estudio del fútbol en un congreso en Costa Rica con la Federación Alemana. Siempre mantuvimos el contacto, intercambiamos ideas y él es la persona que me dijo: “Mauro, vamos a trabajar juntos”. Él hizo todo el proceso con la sub 15- sub 17, sub 19 y equipo profesional como asistente técnico y yo hice un trabajo más específico con los jugadores latinos que teníamos en ese entonces.

¿Y qué función tiene ahora en el equipo?

Mi trabajo es trasladar la filosofía de juego del equipo y también la idea del club en los partidos y entrenamientos a los jugadores extranjeros que llegan al Leipzig, que entiendan el ADN del club.

Julian Nagelsmann es uno de los entrenadores sensación en el fútbol por su edad de 33 años. Usted tiene uno más, ¿cómo es la relación entre ambos al ser tan contemporáneos?

Así es, soy unos meses mayor que él. Ambos hemos intentado jugar al fútbol, él tuvo una razón para dejarlo (lesión), yo otra. Pero ambos sobre la misma edad lo dejamos y nos pusimos a estudiar en el deporte. Y después de un tiempo, la vida nos puso aquí. Es un gran entrenador.

¿Cómo fue su paso en el fútbol y qué tanta influencia tuvo su padre, Heriberto Sánchez, quien fue un jugador reconocido en Huila?

Jugué hasta los 20 años o algo así, disputé el último torneo de Primera C con Sibaté y ahí decidí iniciar mis estudios. Mi papá me llevaba a verlo como una persona que juega al fútbol en su pueblo, era el plan de cada día de la semana. No recuerdo otro plan que ver a mi papá jugar fútbol, así le cogí el gusto.

¿Qué fútbol le gusta jugar?

El fútbol de hoy en día requiere de muchas variables, no puedes jugar de una forma específica. Por eso necesitas jugadores que sean versátiles, no hablando de la polifuncionalidad, sino de la versatilidad. Jugadores que se puedan ajustar a varias zonas del campo y hacer tareas ofensivas como defensivas. La idea de Julian la comparto al 100% que es jugar a la mayor intensidad posible con la pelota.

¿Y qué es la versatilidad en la idea de juego del Leipzig?

Que dentro del mismo juego un jugador sea capaz de cumplir diferentes tareas.

¿Qué tan difícil es para un colombiano trabajar con la brecha cultural que hay con los alemanes?

Es un contraste de culturas, los alemanes son sumamente metódicos, planeadores, y muchas veces tienen un plan A y B, no hay C ni D. Es la fortaleza que tienen y se aprende. Nosotros en cambio somos versátiles, buscamos la mejor solución, pero nos debemos estrellar para encontrar soluciones, es necesario. La última opción de un alemán es estrellarse. Cuando no has aprendido que puedes ir de frente, que a veces te puedes golpear, te caes y te levantas como en el fútbol. Es una mezcla que te permite tener una idea muy clara no solo del fútbol sino de la vida.

Sadio Mané, Joshua Kimmich, Timo Werner, Naby Keita y Erling Halaand son algunos jugadores que se han formado en la factoría del Leipzig, ¿cómo es el proceso de formación allá?

Un jugador tiene todo para llegar al alto rendimiento, para ser un top mundial. Hay una academia lindísima y la estructura general del fútbol alemán es increíble: aquí empieza el fútbol de ascenso desde la cuarta división. Son muchos equipos, más del doble que en Colombia.

¿Qué aspiraciones tiene a futuro, tal vez ser el entrenador de algún club o la posibilidad de trabajar en Colombia?

Cuando estas en este nivel y eres entrenador, siempre tienes ilusiones. Dentro de eso soy muy objetivo, pero todavía tengo muchas cosas que quiero aprender y compartir con este grupo de trabajo porque en el fútbol todo cambia de la noche a la mañana. Más adelante miraremos que puede ser posible. Disfruto de esta fase y ya veremos, Colombia es mi país y siempre uno quiere estar, pero ahora estoy muy tranquilo aquí.