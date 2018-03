"Me gustaría que mi buen amigo James y Colombia ganen el Mundial de Rusia": Arturo Vidal

Redacción deportes

Faltan 93 días para Rusia 2018. Y sin lugar a dudas uno de los grandes ausentes será Arturo Vidal y la selección de Chile. Es por eso que el "Rey Arturo" ya tiene su candidato para ganar el certamen orbital: Colombia.

¿Por qué? Porque ha encontrado en James Rodríguez una de sus grandes amistades en el Bayern Múnich. Ambos, junto a Javi Martínez y Rafinha conforman un buen grupo de amigos en el vestuario. En entrevista con los medios oficiales de la Bundesliga, Vidal afirmó que espera ver al volante colombiano levantar la Copa del Mundo, por el cariño que le tiene, y también por el respeto que le guarda a la selección colombiana.

"Me gustaría que Colombia y mi buen amigo James pudieran ganar la Copa del Mundo en Rusia", afirmo el mediocampista chileno, quien también dijo que si no es el país cafetero, espera que sea Alemania. ""La Copa debe llegar al vestuario del Bayern München".

Y además no escondió su dolor por no estar en Rusia 2018. "Creo que no veré los partidos. Antes de sufrir ante la tele por no estar allí, prefiero descansar. Me hubiera gustado haber ido a Rusia y me va a dar muy duro el verano", cerró.