Medellín buscará la clasificación a la Copa Libertadores en Argentina

EFE

Independiente Medellín ira en búsqueda de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Atlético Tucumán en el partido de vuelta de la tercera fase del torneo de clubes más importante de Suramérica.



En el partido de ida el poderoso de la montaña se impuso por 1-0 ante el cuadro argentino con un solitario tanto del volante Andrés Ricaurte.



Los dirigidos por Ricardo Zielinski tiene un errático andar en la Superliga argentina con 28 unidades, lejos de los 45 que cosecha el líder River Plate a dos jornadas de la finalización del certamen.



Por su parte, Independiente Medellín no tuvo un buen comienzo de la Liga BetPlay Dimayor ya que suma 7 puntos en seis encuentros disputados y está alejado de los dos líderes provisionales: Atlético Nacional y Deportivo Pasto, con 13 unidades.



“Tenemos que hacer un partido inteligente, y no ir a buscar por ir a buscar, mantener el arco en cero y esperar los momentos y los espacios para marcar el gol que necesitamos”, enfatizó Marcelo Ortiz, defensor central del conjunto tucumano.



El cuadro argentino alcanzó esta definición por un lugar en el grupo H luego de superar la serie ante The Strongest boliviano en los penaltis, mientras que Independiente Medellín se impuso con un global de 4-2 ante el Deportivo Táchira de Venezuela.

Le puede interesar: Barcelona y Bayern Múnich quieren sacar ventaja en sus partidos de ida de la Champions



“Voy a tener muchos clásicos por delante pero este martes nos jugamos una final progresiva y es el gran objetivo de este comienzo de año”, indicó el técnico del conjunto colombiano Aldo Bobadilla luego de la derrota del sábado ante Atlético Nacional en el clásico paisa.



El vencedor de esta serie se sumará al grupo H que ya integran el Boca Juniors argentino, el Libertad paraguayo y el Caracas venezolano.



El partido se jugará a las 7:30 p.m. (con transmisión de Fox Sports) en el estadio Monumental José Fierro, de Tucumán, con capacidad para unos 35.400 espectadores.