Megan Rapinoe, entre las candidatas al The Best a Mejor Jugadora

EFE

La estadounidense Megan Rapinoe, que logró con su selección el Mundial femenino, figuras entre las doce candidatas al premio 'The Best' de la FIFA a la mejor jugadora de la temporada 2018-19, según ha anunciado el máximo organismo futbolístico mundial.



Megan Rapinoe fue nombrada Mejor Jugadora (Balón de Oro) en el reciente Mundial disputado en Francia, donde también fue la máxima goleadora (Bota de Oro), con seis tantos. (En video: Mundial Francia 2019, el torneo más exitoso e histórico del fútbol femenino)



En la lista doce finalistas se encuentra una jugadora que milita en un club español: la delantera noruega Caroline Graham Hansen, del FC Barcelona.



Curiosamente, en cambio, no figuran ninguna de las dos últimas ganadoras del The Best: la brasileña Marta (2018), la holandesa Lieke Martens (2017), la estadounidense Carli Lloyd (2016). Con ello, la ganadora de 2019 estrenará nombre en el palmarés del premio FIFA. Los aficionados al fútbol mundial podrán votar en la página de la FIFA para elegir a los tres finalistas que llegarán a la gala final que será el próximo 23 de septiembre en Milán, Italia.



Las 12 finalistas al The Best como Mejor Jugadora, son las siguientes:



Lucy Bronze (ING/Lyon).



Julie Johnston Ertz (USA/Chicago Red Stars).



Caroline Graham Hansen (NOR/Barcelona).



Ada Stolsmo (NOR/Lyon).



Amandine Henry (FRA/Lyon).



Sam Kerr (AUS/Chicago Red Stars)



Rose Lavelle (USA/Washington Spirit).



Vivianne Miedema (HOL/Arsenal).



Alex Morgan (USA/Orlando Pride).



Megan Rapinoe (USA/Reign FC).



Wendie Renard (FRA/Lyon).



Ellen White (ING/Manchester City).