Messi, Cristiano, Hazard y Mbappé, candidatos al The Best a Mejor Jugador

EFE

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el belga Eden Hazard y el francés Kylian Mbappe, destacan entre los diez candidatos el premio 'The Best' de la FIFA al mejor jugador de la temporada 2018-19, donde no está ningún futbolista español.



Además de Messi, CR7, Hazard, fichaje este verano del Real Madrid, y Mbappe, entre los diez finalistas anunciados por la FIFA están, entre otros, el holandés nuevo barcelonista Frenkie De Jong, el egipcio Mohamed Salah, ganador con el Liverpool de la Liga de Campeones, y el inglés Harry Kane.



El equipo con más representantes es el Liverpool, pues junto a Salah están el senegalés Sadio Mané y el holandés Virgil van Dijk. No están en el elenco el aún vigente ganador del premio, el croata Luka Modric, el brasileño Neymar ni el francés Antoine Griezmann. Los aficionados al fútbol mundial podrán votar en la página de la FIFA para elegir a los tres finalistas que llegarán a la gala final que será el próximo 23 de septiembre en Milán, Italia.



Los diez finalistas para el The Best al Mejor Jugador, son:



Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turín).



Frenkie De Jong (HOL/Barcelona).



Matthijs de Ligt (HOL/Juventus Turín).



Eden Hazard (BEL/Real Madrid).



Harry Kane (ING/Tottenham).



Sadio Mané (SEN/Liverpool).



Kylian Mbappe (FRA/PSG).



Lionel Messi (ARG/Barcelona).



Mohamed Salah (EGI/Liverpool).



Virgil van Dijk (HOL/Liverpool)