"Messi es el mejor, pero Iniesta es el jugador más importante": presidente del Barcelona

EFE

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha señalado esta noche, tras proclamarse campeón de la Copa el cuadro azulgrana, que Lionel Messi es el "mejor" jugador, pero el aún capitán azulgrana, Andrés Iniesta, "es el más importante" e "irrepetible".



Iniesta se está debatiendo entre dejar el Barcelona y coger el proyecto de jugar en la Liga china que tiene encima de la mesa, aunque todo apunta a que optará por el segundo, a pesar de que hoy ha vuelto a cuajar un gran partido y el sector barcelonista en el Wanda Metropolitano no ha dejado de corear su nombre y reclamar que se quede.



"Iniesta ha marcado una época. Sé que tiene ofertas pero el Barça es el club de su vida", ha precisado el presidente azulgrana, que se ha mostrado contento por el nuevo título para las vitrinas del Camp Nou.



"Hay que preguntarle a Iniesta lo que hará. Sé que tiene ofertas pero él debe decidir. Tiene contrato indefinido y es Andrés quien debe decidir", ha subrayado.



Acerca del partido, celebrado por todo lo alto tanto por jugadores como por aficionados, tras el batacazo en Roma, donde el Barça acabó eliminado, tras ir con un 4-1 a Italia, Bartomeu ha dicho: "Hoy he visto al mejor equipo del mundo. Ha sido una exhibición de fútbol espectacular".



El Barça tiene a un tiro de piedra lograr el doblete, ya que se encuentra en una situación muy ventajosa para ganar la Liga; ya que la tiene sólo a una victoria. El presidente azulgrana se ha referido esta noche al doblete, que no logra desde hace dos temporadas: "Lograr el doblete sería histórico porque no se han conseguido tantos en la historia. El partido de hoy del Barça ha sido magnífico. Hoy se ha visto en el Metropolitano al mejor equipo del mundo".