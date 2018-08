¿Messi? "más adelante ya veremos", dice DT de Argentina

AFP

El entrenador interino de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, atribuyó a una decisión ocasional y no definitiva la ausencia del astro Lionel Messi en los próximos dos amistosos de la albiceleste, que aprovechará para lanzar la renovación del plantel.

"Hablé con Messi. Y a partir de esa charla hice la convocatoria. No hablamos de lo que pueda suceder a futuro. Sabemos lo que (Messi) representa para nosotros y veremos en el futuro. Fue una charla buena. Tengo una buena relación con él. Fuimos bastante claros. En esta convocatoria no va a estar y más adelante ya veremos", abundó el DT.

Luego aclaró que "no debe haber entrenador en el mundo que le venga bien que Messi no venga".

"Hablamos los dos. Sería muy imprudente de mi parte decir que se quede (en España) y no venga, muy imprudente", reconoció.

En rueda de prensa en el predio de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en Ezeiza (afueras de Buenos Aires), el DT interino aseguró que "ningún jugador me dijo que no quería estar en la selección".

"Tenemos claro que necesitamos sumar gente a esta nueva aventura. Tuve charlas con la mayoría y tuvieron disponibilidad", afirmó.

Agregó que "es el momento de la renovación. Estamos convencidos de que el momento de llamar a estos chicos es ahora. Tienen un enorme potencial", tras la temprana eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia-2018, al caer 4-3 frente a Francia, el campeón.

La selección, conducida interinamente por Scaloni y Pablo Aimar, viajará el 1 de septiembre a Estados Unidos para enfrentar el 7 a Guatemala en Los Angeles y el 11 a Colombia en East Rutherford, Nueva Jersey.

"Tomamos estos amistosos como un desafío", dijo Scaloni.

Afirmó que las decisiones son "para el bien de la selección".

"Estoy convencido de que hay material (entre los juveniles). Hay que inculcarles a estos chicos que por arriba de la selección argentina no existe nada. No hay nada más grande que la camiseta argentina. El que lo entienda estará y el que no lo entienda, al menos con nosotros, no estará", advirtió.

Para los amistosos, Scaloni convocó a 29 jugadores dejando afuera a Messi y a otros históricos como Nicolás Otamendi (Manchester City), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (AC Milan) y Ángel Di María (PSG). El legendario Javier Mascherano (Hebei Fortune, China) se despidió después del Mundial.

Entre los convocados están los delanteros Lautaro Martínez, Mauro Icardi y Paulo Dybala y el volante Giovani Lo Celso.