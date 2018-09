Millonarios y Santa Fe ya conocen las fechas de sus duelos por Sudamericana

Redacción deportes

Los cuatros equipos colombianos que aún participan en la Copa Sudamericana ya tienen fecha para sus correspondientes duelos de octavos de final del torneo continental. El partido más llamativo entre Millonarios y Santa Fe comenzará el 18 de septiembre cuando el cuadro cardenal sea el local, mientras que la vuelta será el 2 de octubre, según publicó este viernes la Conmebol.

Con el clásico capitalino se reanudará una fase en la que el Deportivo Cali perdió su partido de ida en Ecuador ante Liga de Quito. La vuelta será en el estadio Palmaseca el 19 de septiembre. Los dirigidos por el uruguayo Gerardo Pelusso cayeron 1-0 en Quito.

El último de los conjuntos colombianos que iniciará su participación en esta instancia será Júnior. El equipo dirigido por el oriental Julio Avelino Comesaña recibirá a Colón de Argentina el día 26 de septiembre en el estadio Metropolitano. El juego de vuelta en territorio gaucho será el 4 de octubre.

Millonarios llegó a esta instancia tras derrotar al conjunto paraguayo de General Díaz con un marcador global de 5-1. Igualmente, Santa Fe, quien venció 2-0 al equipo uruguayo de Rampla Juniors en el Campín, tras haber empatado a cero goles como visitante.

Por otro lado, el conjunto azucarero avanzó tras derrotar 4-0 a Bolívar en Cali, aunque, en el duelo de ida en La Paz (Bolivia) también había ganado 2-1. Al igual que el cuadro de la Costa Caribe que venció al Lanús argentino en la anterior ronda por un marcador global de 3-2.

Los demás duelos de los octavos de final de la Copa Sudamericana son: Defensa y Justicia vs. Banfield, San Lorenzo vs. Nacional, Caracas vs. Atlético Paranaense, Deportivo Cuenca vs. Fluminense y Bahía vs. Botafogo.