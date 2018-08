Modric: "Estoy donde quiero estar, es el mejor año de mi carrera"

Redacción Deportes y EFE

El croata Luka Modric, elegido mejor jugador y mejor centrocampista de la temporada pasada por la UEFA, aseguró que éste es "el mejor año" de su carrera "individual y colectivamente" y que está "muy feliz, en el mejor club del mundo", que es donde quiere estar.



"Éste también es un premio de mis compañeros. He trabajado por llegar a lo más alto posible, es el mejor año de mi carrera individual y colectivamente. Estoy muy feliz, en el mejor club del mundo, donde quiero estar", afirmó.

Modric destacó la importancia de su premio por delante de Leo Messi y Cristiano Ronaldo y comentó que le habría gustado "coincidir" hoy con el portugués, el gran ausente de la ceremonia. "Ojalá nos encontremos pronto", indicó.



Sobre sus recientes suplencias en el Real Madrid, Modric explicó que habló con Julen Lopetegui, que quiere contar con él poco a poco y que éste le dijo que debe "estar tranquilo y trabajar para ponerse en forma.

"A mi me gustaría jugar siempre pero el mister me ha dicho que debo estar tarnquilo y trabajar para ponerme en forma. No hay nada raro ahí, no me gusta estar en el banquillo, me gusta jugar pero ya está", añadió el croata, que también fue declarado mejor jugador del pasado Mundial de Rusia, en el que se proclamó subcampeón con la selección balcánica.