Mohamed Salah llegó a 11 goles en la Champions League

El destino, la voluntad y la fortaleza. Esas tres cosas se combinaron para que Mohamed Salah sea el que es hoy en Europa, en el Liverpool, el equipo que parece ser su lugar en el mundo. Ser el segundo goleador de la Champions League, con 11 anotaciones, no ha sido fácil, llegar a ser el mejor jugador de la Premier League tampoco.

Primero fue descartado por José Mourinho en 2013 cuando jugaba en el Chelsea. Después, tras un paso efímero en Fiorentina (apenas jugó 16 partidos en la Serie A, 10 de estos como titular y marcó seis goles), llegó a la Roma, se consolidó en el club de la capital italiana y en dos temporadas marcó 19 tantos por el torneo local.

Eso llamó la atención del Liverpool que pagó 42 millones de euros para poder contar con él, que se aprovechó del fair play financiero para presionar al conjunto italiano, que tuvo de dejarlo ir, pues los argumentos para retenerlo fueron nulos.

Este martes, el egipcio, afable y tímido fuera de la cancha, volvió a ser la figura del club inglés, anotó dos veces, dio la misma cantidad de asistencias y de a poco se acerca a Cristiano Ronaldo, máximo artillero del torneo de clubes más importante del mundo con 15.

En lo que va de la temporada ya suma 31 goles por Premier en 33 encuentros, es decir 1.06 tantos por partido (anota cada 64 minutos), en otras palabras, que Jürgen Klopp ha tenido la seguridad en el africano, pues siempre que está en la cancha, anota. Hombre rendidor, futbolista que al pensar en el bien colectivo ha logrado destacarse individualmente, como debe ser en el sentido estricto de las cosas.

Salah, clave en la victoria de Liverpool 5-2 sobre Roma

Salah, que el día del partido entre Egipto y Uruguay en el Mundial de Rusia cumplirá 26 años, (15 de junio) sigue demostrando que entregarse por una camiseta, cada tanto, trae recompensa. Y que hacerlo sin esperar nada es aún más fructífero.

