Mourinho, frustado por la falta de refuerzos para el United

AFP

El entrenador José Mourinho ha lamentado la inactividad del Manchester United durante la ventana de pases, al ver a su equipo caer 4-1 ante el Liverpool el sábado durante su gira de pretemporada por Estados Unidos. El portugués dijo que sólo esperaba traer a un jugador antes del inicio de la Premier League, pese a haber entregado una lista con cinco nombres a los directivos del club hace algunos meses.

El fracaso del United para fortalecerse con nuevas caras y la ausencia de varios futbolistas clave del primer equipo tras el Mundial de Rusia, ha obligado al entrenador portugués a poner en el campo durante la gira por Estados Unidos a varios jóvenes que no habían sido probados anteriormente.

El sábado, el United cayó con el Liverpool de Jürgen Klopp en Ann Arbor, Michigan, en el penúltimo partido de los Red Devils antes de enfrentarse al Real Madrid en Miami el martes. El 5 de agosto, el equipo se medirá en un amistoso contra el Bayern Múnich en esa ciudad alemana.

"Me gustaría tener dos jugadores más aunque es posible que tenga uno. Le di al club una lista y tengo que esperar y ver qué pasa. Si no es posible, no es posible. Si es posible, está bien. De lo contrario, seguiremos luchando y trabajando y confiando en los jugadores que tenemos", agregó el hombre que por estos días también preguntó por el colombiano Yerry Mina para llegar a Old Trafford.

Por último, el DT de United reveló que el internacional serbio Nemanja Matic se perderá el inicio de temporada luego de someterse a una cirugía en Filadelfia para tratar una lesión que no había sido pública.