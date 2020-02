Nacional empató con Huracán y avanzó en la Copa Suramericana

Redacción deportes

Los hinchas de Nacional, los que llegaron hasta Buenos Aires, opacaron a los de Huracán, los pocos que fueron al estadio Tomás Adolfo Ducó esperando un milagro. Y así como la tribuna visitante alentó más, el equipo verde también fue más, un poco más en un partido enredado, complicado, cerrado, de patadas y empujones (más de la cuenta) y que terminó 1-1 y, de paso, con el club colombiano en la segunda fase de la Copa Suramericana.

El 3-0 en Medellín no solo dio la tranquilidad, sino que jugó con los nervios de los argentinos que por más que lo intentaron, a su maneras, no pudieron anotar las veces que necesitaban. Y eso que Nacional se fue adelante con gol de Andrés Andrade de penalti. Y que Huracán tuvo que remar, con más fuerzas que orden, para empatar todo gracias a Leandro Grimi.

Pero esas ganas de los dirigidos por Israel Damonte se confundieron con fuerza desmedida, y el partido se cortó por las infracciones de los locales, por las patadas y los jaloncitos, y los codos al cuello. En resumen, eso fue Huracán, un equipo que en Medellín fue tan vulnerable que creyó que siendo más rudo en Buenos Aires todo iba a cambiar.

Pero no. Los argentinos no perdieron porque el club paisa no tuvo una buena noche y no aceleró más y se conformó con el empate, sin desgaste, siendo inteligente, siendo racional. Juan Carlos Osorio le pidió a sus hombres poner el balón en el piso y no conducir tanto para no recibir el castigo físico del rival.

De hecho, Jarlan Barrera, que reemplazó a Andrade en el 75’, intentó jugar y de inmediato fue frenado, tanto así que se le vio cojear apenas con unos minutos en cancha.

Nacional cumplió. Viajó al sur del continente y no solo volvió con el tiquete que ya había adelantado en gran medida en casa, sino con la noticia de que en la siguiente ronda no se enfrentará con los clubes que queden fuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos, en otras palabras, se labró un mejor camino.

Para resumir, con poco, o haciendo más bien poco, Nacional sumó mucho. Lo mejor de todo fue el final, a diferencia de 2006 en la Libertadores, ya que todo culminó con saludos y abrazos, como debe ser, con la fiereza de la competencia olvidada tras el último pitazo.