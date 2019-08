Napoli no renuncia a tener a James Rodríguez la próxima temporada

Redacción deportes

Aunque Real Madrid fue certero en su postura, de que no cederá al colombiano, el equipo italiano jugará con el tiempo para que la casa blanca no tenga opción y acepte la oferta.

Napoli basa sus esperanzas en una realidad: Zinedine Zidane no quiere a James Rodríguez en su Real Madrid. Y por eso el equipo italiano espera a que la casa blanca cambie de parecer, acepte su oferta de ceder al colombiano y así poder tener al volante que por ahora sigue entrenando con el conjunto merengue.

La prensa italiana dice que el club de su país esperará a que el tiempo esté cerca de agotarse para que el Madrid no tenga más opción de decir que sí. La española que no habrá rebaja y que los 35 millones de euros ofrecidos no valen en relación con los 40 que quiere el Madrid.

Aurelio de Laurentiis, presidente de Napoli, ha dicho que por ahora solo resta esperar. Eso sí, la idea que tiene es cumplirle el pedido al entrenador Carlo Ancelotti, quien compartió con James en el Madrid y en Bayern Múnich.

Por ahora, con Atlético cada vez más lejos y con Manchester United rechazando ofertas de intercambio, parece que Napoli es la única opción para Florentino Pérez, sino tendrá que ver una temporada a James en el banco, perdiendo valor en el mercado porque, seguramente, Zidane no le dará minutos.