Néstor ya tiene la camiseta del Tigre Falcao

Thomas Blanco

Hace un par de semanas Radamel Falcao vio unas fotos de un camión con una emotiva decoración inspirada en él y sus goles. Desde ese momento el Tigre, a través de sus redes sociales, movió cielo y tierra para encontrar a uno de sus hichas más fieles. El internacional colombiano logró su cometido y le envió una camiseta autografiada en acto de agradecimiento.

-Hola Néstor. Gracias por esas fotos y el adorno en el camión, me siento muy honrado. Una pregunta: ¿cómo podría saber si eres tú el dueño del camión? Desde ayer varios me han dicho que son, pero la verdad no me lo han probado. Un abrazo- fue el mensaje que le dejó el delantero del AS Mónaco a Galvis en su cuenta de Twitter.

-¡Hola! Uy hermano qué felicidad. Acá estamos felices. Sí, el camión es mío, yo vivo en Nueva Jersey. Ya te mando unas fotos y más tarde un videito que lo voy a mandar a lavar jaja. Pa' que sepas soy samario mamatoquero.

Néstor Galvis Ripoll nació en Santa Marta, pero se crió en Quimbaya (Quindío). Allí se ganaba la vida con un local en el que alquilaba Nintendo 64s y Playstations a los jóvenes del pueblo. Sin embargo, lo perdió todo el 25 de enero de 1999 en el terremoto del Eje Cafetero. Con maletas vacías, pero llenas de ilusiones, partió hacia Nueva Jersey, Estados Unidos, y empezó una nueva vida. Al comienzo fue chofer y hoy tiene su propia empresa de camiones.

En el pasado había adornado uno de sus vehículos con el escudo del Júnior de Barranquilla. Sus compañeros de trabajo, también colombianos, lo molestaban. "Acá casi todos son de Nacional y nadie del Juju", dice entre risas. Luego un diseñador gráfico de su empresa, llamada Nickabellas, le dijo que decoraran uno de los camiones con los jugadores de la selección de Colombia. "Uy a mí ponme más bien la imagen del Tigre".

"Cuando vi que Falcao me escribió, no lo podía creer. Es alguien muy humilde y se nota la gran persona que es. Me dijo que qué quería y yo le dije que un saludo y una camiseta. Ojalá algún día nos podamos conocer, esto es una alegría muy berraca. A mí me da orgullo mostrar al Tigre por las carreteras de Estados Unidos", afirma Néstor en charla con El Espectador.

Galvis recibió una camiseta autografiada de Falcao con el mensaje: "Para Néstor, con cariño, Falcao. Espero que la disfrutes". Además publicó un video en sus redes sociales. "Muchas gracias a todos los que ayudaron a encontrar a Néstor. Igualmente a su hermano Juan. Muy orgulloso de ver esas fotos mías en un camión que viaja por Estados Unidos".

El poder de las redes sociales. Y también, el buen corazón del Tigre.