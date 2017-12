“No conozco mucho a Rueda, pero me han hablado bien de él”: Gary Medel

Redacción deportiva - @DeportesEE

Juan Antonio Pizzi dejó la selección de Chile, que no logró clasificar al Mundial de Rusia 2018. La actual campeona del continente busca enderezar su rumbo con miras a la Copa América Brasil 2019 y la Copa del Mundo Catar 2022.

En Chile dan como un hecho que Reinaldo Rueda se convertirá en el nuevo director técnico de su selección. Según los medios de ese país, en enero se haría oficial la contratación del colombiano, quien viene de ser finalista de la Copa Sudamericana con el Flamengo.

Algunos jugadores del combinado austral empezaron a referirse al estratega caleño, mundialista con Honduras (Sudáfrica 2010) y Ecuador (Brasil 2014). En principio fue Arturo Vidal el que dijo que no conocía mucho de Rueda, pero que había escuchado de él. Ahora, el defensor Gary Medel suscribió dichas palabras.

“Si viene a aportar, a hacer las cosas bien, a un rumbo nuevo, me parece perfecto. No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él. Me parece lógico que venga a aportar a la selección”, aseguró en radio ADN el hombre del Besiktas, quien se expresó sobre lo que necesita Chile.

“Necesitamos del cuerpo técnico que pongan lo máximo de su parte, que sea un desafío nuevo. Hay que vivir cosas nuevas y esperemos que sea así”, concluyó Medel.