"No me gusta hacerme la víctima": Eduardo Berizzo sobre su cáncer

EFE

El entrenador del Sevilla, el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, aseguró este sábado en rueda de prensa que se encuentra "bien" tras serle diagnosticado un cáncer de próstata, del que comentó que es "un problema" que empezará "a solucionar la semana que viene, después del partido contra el Villarreal".

Berizzo, que insinuó que pasará por el quirófano para que le sea extirpado el tumor, dijo que está "prestando atención a la enfermedad", pero sin querer "ser el foco de atención por este motivo", e informó de que está "a las órdenes de los médicos para hacer lo que tenga que hacer" para "superar este contratiempo".

"Mucha gente atraviesa por un problema así y yo quizás tenga un trabajo especial, que me hace ser más conocido, pero no me gusta ser el centro de atención y mucho menos hacerme la víctima", añadió el técnico cordobés.

Berizzo quiso aclarar que el martes, en el encuentro contra el Liverpool, "en ningún momento" apeló "en el descanso a esta cuestión" para motivar a sus futbolistas, que perdían 0-3 en el intermedio y al final lograron empatar en el tiempo añadido.

Así, manifestó que tiene "el suficiente tacto como para separar el fútbol de una cosa así", aunque agradeció a sus hombres que le "dedicasen los goles y, sobre todo, que jugasen con tanto corazón".

"Quisiera agradecer todas las muestras de cariño; ayer en Balaídos, de gente que conozco y otras que no conozco. Agradecer al Sevilla, al presidente y al consejo, a los empleados, a mis jugadores, por el respeto y apoyo que he tenido yo y mi cuerpo técnico ante este contratiempo. Un gracias verdadero a todos", recalcó el preparador argentino.