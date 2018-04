"No tengo nada en contra de James": Zidane

Redacción deportes

Atrás ha quedado el monólogo, las frases políticamente correctas y los disparos disfrazados de preguntas de los periodistas. El "James es un jugador importante, como todos" de quien respondía del otro lado. Este martes, en la rueda de prensa previa al duelo del miércoles (1:45 p.m.) entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, el colombiano volvió a ser el tema de conversación del DT Zinedine Zidane. Como en los viejos tiempos.

"No tengo nada en contra de James", aseguró. Y agregó que él no decidió que Isco se quedara y el cucuteño se marchara del equipo. "Yo no quería que se fuera, simplemente él quería jugar más y yo lo entiendo. Es algo que pasa cada año: tenemos jugadores que se tienen que quedar en el banquillo. Eso es lo más jodido de ser entrenador".

Y es consciente de que será un partido especial para el '10', ante sus antiguos compañeros y ante un entrenador que lo trató como un actor de reparto. "Él va a demostrar que es un buen jugador. Creo que estará motivado porque quiere hacerlo bien, no para demostrarme nada", cerró.

Asimismo, una hora antes, Jupp Heynckes, DT del Bayern, también habló del colombiano en la rueda de prensa y hasta se declaró admirador de Zinedine Zidane. "Cuando llegue al Bayern James estaba un poco hundido. No estaba en buena forma, no se encontraba bien. Hablé mucho con él. Fue ganando confianza. Ahora está más abierto, más libre. Aquí nuestros espectadores están fascinados cuando ven jugar a James. Ahora soy un gran admirador de Zizou. Lo era como jugador y ahora como entrenador", señaló el hombre que dejará al cuadro bávaro a final de temporada.