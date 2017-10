Noche de excesos en Múnich: Arturo Vidal, vinculado en una pelea

Redacción deportes

La vida nocturna ha sido protagonista en la carrera de Arturo Vidal. El chileno siempre ha dado de qué hablar por sus excesos. Este viernes nuevamente es protagonista. Está en ojo de la polémica por un nuevo episodio extradeportivo que lo involucra con las fiestas y el consumo de alcohol. La revista alemana Bild reveló un escándalo en un club nocturno. “Vidal había sacudido vasos, se había subido sobre las mesas y se burlaba de los invitados. Cuando la seguridad del club intentó llevarlo a la razón, Vidal y sus amigos se pusieron agresivos", aseguró un testigo al diario.

La prensa alemana asegura que el incidente ocurrió el 16 de septiembre después de un partido de liga en el que el Bayern Múnich venció 4-0 al Mainz. Tras ese encuentro, el chileno festejó el Volkfest, un evento similar al Oktoberfest, en el salón VIP de Crown's Club. El jugador de 30 años estaba junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos cuando comenzaron a insultarse con otro grupo. “Se encararon con los guardias, se tiraron vasos e incluso voló una botella de vodka que cayó en la cabeza de otra persona”, reveló un espectador que estuvo aquella noche.

El CEO de la discoteca nocturna, Oliver Reif, no negó el conflicto que se generó en su local, sin embargo, confirmó que el ataque con la botella no provino del grupo de Vidal. De momento, la policía continúa investigando el caso, mientras que el club ni el jugador no se han pronunciado acerca de lo ocurrido.

Las polémicas de Vidal

Con la selección de Chile, Arturo Vidal ha sido protagonista de varias polémicas. La más recordada en la Copa América de 2015, en la que el mediocampista sufrió un accidente cuando se dirigía al sitio de concentración. Chocó contra otro vehículo, conduciendo bajo los efectos del alcohol, y su vehículo acabó empotrado en la cuneta. La policía se lo llevó detenido después de que diera positivo en el control de alcoholemia (marcó 1,2 cuando en su país el máximo permitido es de 0,8) y el jugador pasó la noche en el calabozo de Buin. Tras pasar por el juzgado, quedó en libertad, aunque se le retiró el carnet de conducir por cuatro meses.

También con Claudio Borghi como seleccionador, estuvo metido en el escándalo de la fiesta que hizo Jorge Valdivia para celebrar el bautizo de uno de sus hijos la que terminó con Valdivia, además de Gonzalo Jara, Carlos Carmona, Arturo Vidal y Jean Beausejour llegando 45 minutos tarde a la concentración y, según dijo el técnico, en estado indefendible. Los cinco fueron castigados, aunque la sanción a Vidal fue menor por las disculpas ofrecidas.

Además, también se destaca lo sucedido con Medel, Vidal y Jara, quienes protagonizaron una riña a la salida de una discoteca en La Florida. Y en 2007 cuando en el Mundial Sub-20 de Canadá, el volante protagonizó un duro incidente con la policía de Toronto que terminó con varios jugadores lastimados y detenidos.

Por su parte, cuando estaba jugando con la Juventus también estuvo involucrado en una riña en la madrugada del viernes 3 de octubre. Ese día llegó tarde a la práctica del equipo y Massimiliano Allegri lo dejó por fuera de la alineación titular.