Otra noche mágica de Messi con el Barcelona

Redacción Deportes y EFE

El Barcelona dio un gran paso hacia el título de Liga tras imponerse 4-2 este sábado en su visita a Sevilla, con otro recital del astro argentino Lionel Messi, autor de tres goles y una asistencia.

El Sevilla se adelantó en dos ocasiones por medio de Jesús Navas (22) y del argentino Gabriel Mercado (42), pero una vez más Messi apareció cuando más lo necesitaba su equipo para dar la vuelta al marcador con tres goles (26, 67 y 85) y asistir a Luis Suárez para que el delantero uruguayo sentenciase el triunfo (90+3) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Con el nuevo triplete de Lionel Messi, el número 50 con la camiseta azulgrana, el delantero argentino suma 25 goles en esta Liga, distanciándose aún más de su principal perseguidor... que no es otro que Luis Suárez (16).

Antes del doble enfrentamiento frente al Real Madrid (en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y en Liga) y de la vuelta de octavos de final de la Champions ante el Lyon (0-0 en la ida), el equipo de Ernesto Valverde tenía en Sevilla una de las salidas más complicadas de la temporada.

50 'hat-tricks' como azulgrana

Pero el triunfo azulgrana acerca al Barça a su objetivo de renovar el título de Liga, ya que se garantiza acabar la 25ª jornada con al menos la misma ventaja con respecto a sus máximos perseguidores.

Los catalanes aventajan provisionalmente al Atlético de Madrid en 10 puntos y en 12 al Real Madrid, antes de que los dos equipos de la capital jueguen sus partidos este domingo, ante Villarreal y Levante respectivamente.

Tras el partido, Messi evitó caer en el triunfalismo y preguntado si la Liga estaba sentenciada, respondió: "No, porque queda muchísimo, pero era importantísimo ganar hoy por lo que significa ganar aquí y por mantener la distancia con los rivales. Pero ahora más que nunca hay que tener cabeza".

Y Messi empezó a pensar ya en el próximo compromiso, la vuelta de las semifinales del trofeo copero: "Estamos a un pasito de meternos en una final de Copa y tenemos que ir a por todo" (1-1 en la ida).

El capitán azulgrana admitió también que el equipo no ha jugado del todo bien en las últimas semanas: "No siempre se puede jugar a un gran nivel. Hemos pasado por una racha en la que no hicimos nuestro mejor fútbol. Cuando el juego fluye, las cosas salen solas. Hicimos un gran fútbol y llegaron los goles".

Pese al resultado, el triunfo no fue fácil para el Barcelona, que sobre todo en la primera parte se vio desbordado por el empuje de los locales, que se adelantaron en el minuto 22 con un tiro cruzado de Jesús Navas tras una rápida contra llevada por el francés Wissam Ben Yedder.

Inmediatamente después, Messi se sacó de la chistera una volea a centro desde la izquierda de Jordi Alba para empatar el partido por primera vez (26).

Suárez se reencuentra con el gol

Los sevillistas siguieron empujando y llegaron al descanso con ventaja gracias al tanto de Mercado, que remató cruzado un centro de Pablo Sarabia (42), pero a partir de la hora de juego bajaron el nivel físico y el Barça lo aprovechó para dar la vuelta al marcador.

Primero con otro golazo de Messi, que recibió un centro de Ivan Rakitic y remató a la escuadra con la derecha... en teoría su pierna mala (67).

En el tercero dio muestra de una gran sangre fría, ya que se quedó sólo ante Tomas Vaclik tras un rechace en un disparo desde la frontal de Carles Aleñá y 'La Pulga' picó con suavidad la pelota por encima del arquero polaco (85).

El recital de Messi acabó con un preciso pase en profundidad para Suárez, que respondió a las críticas por su sequía en las últimas semanas, con otro globo para batir de nuevo a Vaclik (90+3) y cerrar el marcador.