Paolo Guerrero está de vuelta: marcó dos en la victoria 3-0 de Perú a Arabia Saudita

Redacción Deportes/EFE

Paolo Guerrero regresó a la selección de Perú que superó con claridad a Arabia Saudí (3-0) guiado por el delantero, habilitado para jugar después de que el Tribunal Federal de Suiza suspendiera la sanción por dopaje que semanas atrás le impuso el TAS.



Guerrero volvió y marcó. Estuvo una hora sobre el césped del estadio AFG Arena de Saint Gallen en San Galo (Suiza). Anotó dos tantos y dejó el campo al minuto 65 para darle ingreso a Jefferson Farfán.



La presencia del atacante fue una de los grandes alicientes del compromiso del conjunto peruano, que acumula ya catorce encuentros sin perder. No encaja una derrota desde el 15 de noviembre del 2016. Suma diez triunfos y cuatro empates.



Guerrero regresó al combinado de Ricardo Gareca 236 días después, una vez que el Tribunal Federal de Suiza suspendiera la sanción por dopaje que semanas atrás le impuso el TAS. En noviembre pasado, el delantero peruano dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito prohibido por la FIFA que se encuentra en la cocaína, en un control antidopaje tras el partido de clasificación para el Mundial contra Argentina.



Habilitado de nuevo para pisar el césped, fue incluido en el once titular ante Arabia Saudita, otra selección que estará presente en Rusia. De hecho, formará parte de la inauguración del Mundial. Jugará contra Rusia en el choque de apertura.



Perú, que debutará en el torneo mundialista el 16 de junio contra Dinamarca en Sharansk y después se medirá a Francia y Australia, dominó el encuentro desde el principio. La ordenada presión efectuada por el cuadro de Gareca complicó la capacidad de maniobra de su rival.



El duelo empezó a desequilibrarse a los veinte minutos por medio del atacante del Watford inglés André Carrillo, quien ejecutó un potente lanzamiento desde fuera del área y superó al portero Abdullah Al-Mayoof.



Tuvo más opciones Perú, que al borde del descanso amplió su ventaja. Entró en acción Guerrero. Fue con un remate con la pierna derecha desde el dentro del área. El atacante aprovechó el rechace del meta saudí a un disparo de Edison Flores para llevar el balón a la red. Abrió su cuenta y amplió la del combinado peruano.



Nada cambió tras el descanso en el primer encuentro de la historia entre ambos equipos. La selección blanquirroja alargó su ventaja en el 64. Un centro de Andre Carrillo fue rematado de cabeza por Guerrero.



Gareca dio por terminado el feliz retorno de su goleador, al que retiró a continuación del terreno de juego. Jefferson Farfán entró en su lugar. Fue el regreso soñado por Guerrero.



El ritmo decayó a partir de ese momento. Las interrupciones por los numerosos cambios provocaron un bajón en la intensidad. El combinado del hispano argentino Juan Antonio Pizzi amplió su apuesta ofensiva. Tuvo opciones de marcar por medio de Taiseer Al Jassam y Mohammed Al Kuwaykibi, que no estuvieron acertados.