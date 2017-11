Paolo Guerrero no consumió cocaína, dice prueba capilar

Redacción Deportes - @DeportesEE

Poco a poco comienza a aclararse el panorama para el delantero peruano Paolo Guerrero, quien fue apartado de la competición por haber dado positivo por cocaína en un control al dopaje en el partido de la Eliminatoria Suramericana ante Argentina. De hecho, por este motivo, Guerrero no pudo jugar los partidos del repechaje al Mundial de Rusia ante Nueva Zelanda. Claro que su batalla continúa para mostrar su inocencia y así poder actuar en la Copa del Mundo.

Según informó el medio brasileño Globo Esporte, Paolo fue sometido a una prueba capilar que descartó la presencia de cocaína o algún componente similar en el organismo del delantero de 33 años. Ahora, estos resultados serán utilizados por parte de la defensa del futbolista, con el objetivo de que se levante la sanción y pueda retornar a la actividad profesional.

Guerrero ya se había hecho exámenes en laboratorios de Brasil, país en el que juega con el Flamengo de Río de Janeiro y Canadá. En Brasil ya habían confirmado que Guerrero no consumió ningún tipo de droga y ahora se están esperando los resultados del laboratorio norteamericano para tener una nueva evidencia de su inocencia. Hasta el momento, la versión que parece coger más fuerza es la del consumo de un té contaminado.

“Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30.000 millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada”, dijo en su momento el delantero que es el gran referente de la selección peruana de fútbol. “Esto es muy injusto para mí, me duele mucho, pero nadie me para, es una lucha, sé que voy a probar que soy inocente”, comentó con la ilusión de poder ser uno de los convocados por Ricardo “El Tigre” Gareca a la selección inca para Rusia 2018.