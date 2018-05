Paolo Guerrero: "Siento que he perdido mi sueño de jugar fútbol"

AFP

El astro peruano no estará en Rusia 2018 tras el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que le aumentó la sanción por dopaje a 14 meses.

El goleador peruano Paolo Guerrero dijo el lunes que siente que perdió su sueño de jugar un mundial tras el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que le aumentó la sanción por dopaje a 14 meses.

"Hoy siento que he perdido mi primer sueño que es jugar al fútbol y también el segundo: jugar en un Mundial", dijo Guerrero en un mensaje trasmitido por Canal N de Televisión.

"Vengo viviendo horas oscuras, jamas he consumido algún tipo de droga o sustancia prohibida, jamas lo he necesitado y jamás he tenido la voluntad de hacerlo", agregó apesumbrado el capitán de la selección inca.

El jugador del Flamengo de Brasil dijo que siempre creyó en el juego limpio porque así se lo enseñaron sus padres y que para jugar el fútbol se preparó para ser el mejor.

Señaló que siempre he sido profesional en todo los sentidos. "He demostrado que nunca he consumido una droga, nunca tuve la intención de mejorar mi perfomance, eso ya fue probado", precisó.

"Como pueden darme una sanción de 14 meses, sacarme mi sueño que era jugar un Mundial sin justificación y ningún argumento", dijo Guerrero, de 34 años.

El goleador quedó fuera del Mundial (14 de junio al 15 de julio) porque tras el partido Perú-Argentina, el 5 de octubre por las eliminatorias sudamericanas, dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El jugador fue suspendido inicialmente por un año, lo que provocó que se perdiera el repechaje mundialista contra Nueva Zelandia en noviembre pasado.

La FIFA anunció a finales de diciembre que su pena había sido reducida a seis meses, aunque la AMA había pedido una suspensión de entre 1 y 2 años para el jugador.

La sanción de 6 meses expiró el pasado el 3 de mayo y el jugador reapareció tres días después con su equipo, el Flamengo, aunque se estaba a la espera de la resolución del TAS para saber si Guerrero podría participar o no en el Mundial.

El TAS finalmente ha decidido que "la sanción más apropiada son 14 meses según el grado de la falta de Guerrero". Un castigo que impedirá al jugador ir a Rusia.

Perú está encuadrado en el Grupo C del Mundial junto a Francia, Australia y Dinamarca.