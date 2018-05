Paolo Guerrero: "vine a dar la cara", tras ser recibido por cientos de peruanos

Redacción Deportes y EFE

Recibido por cientos de hinchas, el goleador peruano Paolo Guerrero dijo este martes que se encuentra triste pero que vino a Lima para dar la cara, tras el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que el lunes amplió a 14 meses su sanción por dopaje, dejándolo fuera del Mundial de Rusia-2018.

El apoyo popular a Guerrero incluyó al presidente del Perú, Martín Vizcarra, quien publicó una foto con el jugador en su cuenta en twitter expresándole su respaldo "ante la injusta decisión del TAS".

"Hoy recibí a nuestro capitán, Paolo Guerrero, para expresarle mi solidaridad y la del pueblo peruano ante esta injusta decisión del TAS", tuiteó el mandatario la noche del martes acompañado del 'hashtag' #ContigoCapitán.

Temprano, al llegar de Brasil, Guerrero dijo a periodistas en el aeropuerto de Lima mientras cientos de aficionados voceaban su nombre: "estoy triste, pero vine a aquí a mostrar la cara, ya que se especulaban muchas cosas de muchas personas. Paso por una injusticia, ya lo he dicho".

El capitán del combinado inca comentó que tras la sanción del TAS "se especulaba mucho sobre mi posición ante el equipo. Y yo estoy a muerte con mi selección. En las buenas y en las malas”.

El artillero peruano quedó fuera del Mundial (14 de junio al 15 de julio) luego del Perú-Argentina, el 5 de octubre por las eliminatorias sudamericanas, al dar positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Paolo, el pueblo peruano está contigo", "fuerza Paolo", "Paolo al Mundial", "Paolo eres mi amigo", fueron algunos de los lemas que los hinchas vistiendo camisetas de la selección peruana exhibieron en apoyo al futbolista sancionado, que aterrizó procedente de Brasil.

'El Depredador' se mostró sorprendido de la cantidad de hinchas, en su mayoría jóvenes, que lo saludaban con cánticos. "En realidad no lo esperaba, estoy triste por no poder jugar. Me están quitando el sueño de las manos", lamentó el delantero.

Malestar con la Federación

Guerrero también evidenció su malestar contra los dirigentes de la federación peruana de fútbol, pues la defensa legal del futbolista considera que el positivo originó en una infusión supuestamente contaminada que éste consumió en el hotel de concentración de la selección nacional.

"Pese a que el hotel me perjudicó, me dio la espalda, la selección sigue concentrando en ese lugar", se quejó el goleador.

Según su defensa, Guerrero tomó la infusión durante una concentración antes de viajar a Argentina para enfrentar a la albiceleste, porque estaba con un proceso gripal.

"El hotel nunca lo aclaró. Escondió al mozo que me dio la infusión cuando lo fuimos a buscar, entregó una carta en mi contra, y que tuvo un peso importante", sostuvo el delantero del Flamengo.

El 'Depredador' lo niega

El día anterior, Guerrero dejó constancia de su pesadumbre en un mensaje televisivo para Canal N. "Siento que he perdido mi sueño, primero de jugar al fútbol, y segundo de jugar en un Mundial", resumió. "Vengo viviendo horas oscuras, jamas he consumido algún tipo de droga o sustancia prohibida, jamas lo he necesitado y jamás he tenido la voluntad de hacerlo".

El jugador fue suspendido inicialmente por un año, lo que provocó que se perdiera el repechaje mundialista contra Nueva Zelandia en noviembre pasado.

La FIFA anunció a finales de diciembre que su pena había sido reducida a seis meses, aunque la AMA había pedido una suspensión de entre 1 y 2 años para el jugador. La sanción de 6 meses expiró el pasado el 3 de mayo y Guerrero reapareció tres días después con el Flamengo, aunque se estaba a la espera de la resolución del TAS para saber si podría participar en el Mundial.

El TAS falló que "la sanción más apropiada son 14 meses según el grado de la falta de Guerrero", imposibilitando así su concurso en Rusia-2018.

Perú está encuadrado en el Grupo C del Mundial junto a Francia, Australia y Dinamarca.