Pékerman observó a Mina y Bacca en la goleada del Barcelona al Villarreal

Redacción deportes

El Barcelona está cada vez más cerca de lograr finalizar la Liga sin conocer a derrota tras ganar 5-1 este miércoles al Villarreal, con doblete de Ousmane Dembélé, en un encuentro aplazado de la trigésimo cuarta jornada de Liga. José Pékerman estuvo en el Camp Nou observando el partido junto a su representante y yerno, Pascual Lezcano.

Carlos Bacca, de gran temporada, fue titular y jugó 69 minutos. No fue la mejor de sus noches, pues su equipo no generó opciones de peligro. Y Yerry Mina ingresó al 80' por Piqué, en un compromiso en el Umtiti fue baja por lesión. El futuro del colombiano no es claro: registra esta temporada apenas 197 minutos disputados repartidos en cuatro partidos con el cuadro azulgrana. Podría ser cedido.

Philippe Coutinho abrió el marcador (11), Paulinho puso el 2-0 a pase de Lucas Digne (15) y Leo Messi hizo el tercero picando el balón (44), antes de que el italiano Nicola Sansone recortara distancias (54) y que Ousmane Dembélé rubricara el 5-1 definitivo (86 y 93).

Tras esta victoria, al Barça ya solo le quedan dos partidos más para acabar campeón liguero sin registrar ni una sola derrota, mientras el Villarreal perdió la ocasión de arrebatar el quinto puesto del campeonato al Betis.

Los dos precedentes anteriores se remontan a los años 1930, cuando la competición solo tenía 18 jornadas.

El Villarreal, por su parte, perdió la ocasión de arrebatar el quinto puesto del campeonato al Betis. La derrota también impide al 'Submarino Amarillo' alejarse un poco más del Sevilla, séptimo clasificado, que de ganar este miércoles al Real Madrid en el otro partido aplazado por la final de la Copa del Rey podría ponerse a dos puntos del Villarreal a falta de seis puntos por disputarse.