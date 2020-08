El entrenador de Manchester City habló tras la eliminación a manos de O. de Lyon en cuartos de final.

Una vez más el Manchester City de Pep Guardiola se estrelló en los cuartos de final de la Champions League. Y lo hace, como en otras ocasiones, siendo el favorito de todos para avanzar. Sin embargo, Olympique de Lyon jugó mejor, o al menos fue más inteligente para dejar fuera al equipo inglés con un 3-1 lapidario.

“Algún día romperemos el hechizo de la Champions. En esta oportunidad no supimos aprovechar las oportunidades, ellos fueron efectivos y eso es todo lo que se puede decir. No hablaré del VAR ni de los árbitros. La realidad es que estamos fuera porque lo que hicimos no fue suficiente”, dijo el DT en la rueda de prensa posterior.

PEP 💬 Es lo que hay. Algún día romperemos la barrera de los cuartos de final. La segunda parte estuvo bien, estuvimos ahí, siento que fuimos mejores, pero en esta competición tienes que ser perfecto, y no lo fuimos.



En cuanto a la acción de Raheem Sterling, que mandó la pelota a la tribuna casi que debajo del arco, Guardiola fue claro. “No te puedes equivocar así y menos en esta fase. Creo que por lo que habíamos hecho nos merecíamos la semifinal, pero son cosas que sucede”, agregó haciendo alusión al formato de un único encuentro que tiene la Champions debido a la pandemia.

Por último, el español mandó un mensaje que quizá aleja los rumores de una posible salida. “Algún día pasaremos más allá de semifinales y tendremos un premio. Por ahora, solo resta seguir adelante y trabajar más porque para ser campeones hay que jugar de una manera casi que perfecta y no pudimos”.