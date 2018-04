¿Perdería dinero el Real Madrid con la venta de James al Bayern Múnich?

-Redacción Deportes

Karl- Heinz Rummenigge, director deportivo del Bayern Múnich, aseguró que quieren comprar al jugador. Aún no se sabe si lo harán al finalizar esta temporada.

A comienzos de este año, en el mes de enero, el diario alemán Sport Bild, fue el primero en asegurar que James Rodríguez no volvería al Real Madrid. Lo que en su momento fue visto como un rumor, este lunes tomó mayor claridad. Karl- Heinz Rummenigge, Director Deportivo del Bayern Múnich anunció que el club bávaro haría uso de la opción de compra con tal de quedarse con el volante colombiano. “Creo que ha sido una operación magnífica. La adaptación de James ha sido muy buena y está aportando mucho al equipo. Estamos muy contentos con él. Tenemos una opción de compra y la vamos a ejecutar”, dijo. No obstante, no entró en detalles en la información.

Pero, el Real Madrid perdería dinero con esta transacción. A comienzos de temporada, cuando se dio su paso al Bayern Múnich, según informó la prensa española el equipo alemán debía pagar 10 millones de euros al equipo blanco por cada una de las dos temporadas de la cesión, y en caso de querer adquirir al jugador, el Bayern tendría que pagar un monto adicional de 35.2 millones de euros al término de la cesión. En total, el acuerdo fue por 55 millones de euros.

Hace cuatro años, después de que James brillara en el Mundial de Brasil -en el que salió goleador-, el equipo blanco le pagó 80 millones de euros al Mónaco por obtener sus servicios. Sin embargo, tras una excepcional primera temporada y la salida de Ancelotti, fue relegado al banco por los entrenadores Rafael Benítez y Zinedine Zidane, lo que terminó con su salida al equipo bávaro. Con simples sumas y restas, el Real Madrid estaría perdiendo 25 millones de euros.

No obstante, no es tan cierto que el equipo español tenga ese deficil con el colombiano. Rodríguez fue uno de los jugadores que más camisetas vendió en su paso por el Real Madrid. Según un estudio de Euroamericas Sport Marketing después de la llegada del colombiano en 2014 se habían vendido 358.000 unidades para un total de 33.7 millones de euros. Una cifra anormal. Otro estudio de la misma empresa resaltó que entre 2015 y 2016 fue uno de los 10 jugadores en el mundo en esa temporada que más camisetas vendió.

Aún no se sabe si la compra se dará al cierre de esta temporada o de la 2018-2019, que es cuando finaliza el préstamo. Pero eso queda en un segundo plano. El Real Madrid ganó mucho con James, le exprimió hasta la última gota a su contratación y después de salir aún le quedan 55 millones de euros por ganar. Al final, el paso de James Rodríguez por el equipo merengue dejó más ganancias, que pérdidas. (Lea también:"Pienso que James seguirá la próxima temporada": Jupp Heynckes)