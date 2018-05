Pesimismo en Brasil por salud de Dani Alves: dicen que se pierde el Mundial

Redacción deportes

Medios brasileños destacan que la Confederación Brasileña de Fútbol concluyó que no hay posibilidades de que el lateral derecho se recupere a tiempo de la lesión en la rodilla.

Dani Alves sufrió una lesión en los últimos minutos de la final de la Copa de Francia contra Les Herbiers. Sufrió un problema de ligamentos e inicialmente se preveía que tan solo iba a estar tres semanas por fuera de las canchas. Sin embargo, medios de Brasil resaltan que el lateral derecho no alcanza a estar en el Mundial, que se disputará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio. Rodrigo Lasmar, médico del seleccionado verdeamarelo, después de pedir los exámenes complementarios constantó que es imposible que el futbolista se recupere a tiempo para el torneo.

Aunque se estipulói que Alves estaría por fuera por tres semanas, el galeno del equipo brasileño precisó que en ese tiempo se le hará una revaloración que concluya que no es necesaria una cirugía y que demorará otras seis semanas para estar en condición de entrenar normalmente. El lateral derecho sufrió una desinserción de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que significa que el ligamento se soltó del hueso.

El próximo lunes, el seleccionador de Brasil, Tite, dará a conocer la lista preliminar de 35 convocados en la que no estará el lateral derecho, quien iba a disputar su tercera Copa del Mundo, según destaca el portal Globo Esporte. Dani Alves fue el capitán del equipo que jugó en marzo los partidos amistosos contra Alemania e Inglaterra. (Lea también: Sinopsis de la película de Dani Alves, coleccionista de títulos)

La página web brasileña precisó que Rodrigo Lasmar y Edu Gaspar, coordinador de selecciones, llegaron a París el jueves y pasaron cerca de cuatro horas reunidos con Daniel Alves y médicos del PSG, en el centro de entrenamiento del club. Al dejar el lugar, afirmaron que necesitaban nuevas evaluaciones. Tite recomendó que todas las alternativas fueran agotadas, debido a la importancia del lateral derecho para el equipo. La presencia de Edu Gaspar también tuvo el principio de demostrar el respeto por el lateral y apoyarlo ante la decisión médica de no convocarlo.

Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) y Rafinha (Bayern de Múnich) son los favoritos a ocupar las dos plazas abiertas en la posición de latera derecho. El domingo, Rodrigo Lasmar estará en el centro de entrenamiento del Corinthians para examinar a Fagner, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho el 29 de abril, y desde entonces no volvió a entrenar en el campo.