Polémica entre Reinaldo Rueda y Claudio Bravo sacude a Chile

AFP

El entrenador reveló que intentó convencer al arquero para que retorne a la selección. Sin embargo, aseguró que mantiene en su posición de no regresar.

Reinaldo Rueda descartó intentar convencer al portero Claudio Bravo para que vuelva al equipo, luego de disputas con sus compañeros y dirigentes, además de una serie de demandas que lo alejaron de la 'Roja'. El arquero del Manchester City inglés decidió no asistir a la convocatoria para los amistosos en los que Chile derrotó a Suecia (2-1) y empató con Dinamarca (0-0) en marzo pasado, por discrepancias con la federación local, que se negó a contratar a un ayudante pedido por el guardameta, sumado a roces con Arturo Vidal tras quedar fuera del Mundial de Rusia-2018. (Le puede interesar: Reinaldo Rueda se estrena con un triunfo ilusionante con Chile)

"Bravo indudablemente se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de la selección", afirmó Rueda en una dura crítica al portero en el marco de una entrevista con el diario El Mercurio difundida este miércoles. A dos meses de la decisión del portero, Rueda reveló que intentó convencerlo para que retorne a la selección. Sin embargo, aseguró que "él (Bravo) se mantiene en su posición", por lo cual el diálogo entre técnico y jugador está quebrado y sus futuras convocatorias son una incertidumbre.

"No tengo intención de reunirme con él. Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar y reconsiderar, si es que reconsidera. No tenemos mucho de qué hablar", advirtió el técnico de 61 años, reconociendo que no es fácil prescindir del aporte del golero, protagonista en las finales de la Copa América de 2015 y 2016, ganadas ambas en definición por penales ante Argentina.

Pero en una reacción posterior, el propio portero salió a poner paños fríos a su relación con la 'Roja'. "Jamás he renunciado a la selección señor! No crea todo lo que sale por ahí. Que tengas un gran día", respondió Bravo a un seguidor de su cuenta oficial de Twitter que le pidió volver a la selección. Chile volverá a Europa a disputar amistosos con Serbia el 4 de junio y Polonia cuatro días después, en la previa de la Copa del Mundo.

El DT descartó llamar a históricos del medio local como Jorge Valdivia y Esteban Paredes, de Colo Colo, ya que "no pueden quitarle el espacio a los jóvenes que van a tener la responsabilidad para la clasificación al Mundial de Catar-2022.

¿Bravo o Vidal?

En medio de una discreta actuación en el Manchester City, y tras la derrota 3-0 ante Brasil que sentenció la ausencia de Chile en el Mundial de Rusia, la tormenta para Bravo salió desde el seno familiar, debido a las declaraciones públicas de su esposa quien acusó "borracheras" al interior del equipo, apuntando a Arturo Vidal, otro baluarte de a 'Roja'.

El hecho provocó la molestia de varios jugadores, quebrando a la llamada 'Generación Dorada' del fútbol chileno. Al ser consultado si en un cara a cara elegiría a Bravo o al 'Rey' Arturo, el entrenador lanzó: "Vidal. Elijo a Vidal", por lo que significa dentro de la estructura del equipo y porque tiene "un plus especial también en lo carismático que influencia al resto", poniéndole más pimienta a una relación que entre ambos jugadores que siempre ha sido inestable.

Vidal ha sido protagonista de hechos vergonzosos, como el choque en estado de ebriedad con su Ferrari por el que fue arrestado por la policía en medio de la Copa América-2015. El 'Rey' Arturo también estuvo envuelto en una fiesta en un casino cercano a Santiago una noche antes del partido entre Chile y Paraguay por las clasificatorias mundialistas en octubre pasado.