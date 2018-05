¿Por qué los jóvenes talentos colombianos le dan el sí a la MLS?

Fabián Mauricio Rozo / @FabianRozo *

“Esto es un paso para aprender y crecer, un trampolín para lo que yo quiero más adelante. Acá es trabajar, mejorar y crecer aquí para que se dé mi llegada a otra parte si es el caso. Hay jugadores fuertes, muy bien preparados. Esperemos plantear mi inteligencia y tratar de hacer muchos goles con los espacios que me puedan dar, que van a ser pocos”, Harold Santiago Mosquera, jugador del FC Dallas.

“Cambios. Esa es la palabra que describe el momento actual en el que estoy. Por mi juventud y todo, hay cambios en mi vida que estoy disfrutando mucho y estoy aprendiendo al máximo de ellos. Me presentaron el proyecto, también el nuevo estadio, la sede, los planes ambiciosos que tenían. Me llamó muchísimo la atención poder venir aquí y escribir un poco del inicio de la historia del LAFC”, Eduard Atuesta, futbolista de Los Angeles FC.

“Ha sido un proceso exigente. Tengo una vida personal y profesional totalmente diferente. Después de tres años me siento muy bien, adaptado plenamente. En la parte física no hay punto de comparación al fútbol colombiano. Es como si estuvieses en un partido de fútbol 5: la pelota no sale. Se mete y se corre. Este no es un fútbol para retirarse sino para crecer, evolucionar y tener la oportunidad de sentirse como en Europa e incluso dar el salto”, Mauro Manotas, delantero del Houston Dynamo.

Los colombianos en la MLS

Carlos Rivas-New York Red Bulls, delantero (24 años). Cristian Higuita-Orlando City, volante (24 años). Michael Barrios-FC Dallas (27 años). Harold S. Mosquera-FC Dallas, delantero (23 años). Juan David Cabezas-Houston Dynamo, volante (27 años). Mauro Manotas-Houston Dynamo, delantero (22 años). Diego Chará-Portland Timbers, volante (32 años). Dairon Asprilla-Portland Timbers, delantero (25 años). Victor Arboleda-Portland Timbers, delantero (21 años). Jimmy Medranda-Sporting Kansas City, defensa (24 años). Eduard Atuesta-Los Angeles FC, volante (20 años). Luis Alberto Caicedo-New England Revolution, volante (21 años).

Las ciftas

- Dos entrenadores dirigen en la presente temporada: Óscar Pareja (FC Dallas) y Wilmer Cabrera (Houston Dynamo).

- 30 futbolistas de la liga estadounidense disputarían el Mundial de Rusia para 12 selecciones participantes, tras su participación en eliminatorias o convocatorias recientes.

- 23,5 años es el promedio de edad de los 14 jugadores designados contratados esta temporada en la MLS. En 2017 fue de 26,5.

* Orlando (Estados Unidos)