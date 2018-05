Portugal ya tiene sus 23 para Rusia 2018

Fernando Santos, entrenador de Portugal, no dejó pasar ni siquiera una semana entre la lista de preseleccionados para el Mundial de Rusia y los 23 oficiales que sí estarán en la Copa del Mundo. Este jueves la Federación del país luso dio a conocer los nombres definitivos de quienes estarán representando a los últimos campeones de la Eurocopa en el evento por países más importante del fútbol.

Eder y Nani, ambos base para obtener el título continental hace dos años, quedaron fuera, mientras que André Silva y Gonçalo Guedes entraron en un listado que comanda, en primer lugar, Cristiano Ronaldo. Parece que, al igual que Alemania, al DT portugués le interesa más el presente que lo que se haya hecho en el pasado, pues André Gomes (Barcelona), también se ha quedado fuera de la lista definitiva.

Eder, autor del gol en la prórroga que dio a Portugal la Eurocopa 2016 en la final ante Francia, y Nani, tercer jugador con más convocatorias (112) por detrás de Cristiano Ronaldo y Luis Figo, verán el torneo por televisión. Y las razones son válidas. Por ejemplo: con el Lokomotiv Moscú Eder ha marcado únicamente cuatro goles en 28 partidos, mientras que Nani solo ha jugado 24 partidos este curso con Lazio.

Otros que se quedan fuera son Renato Sanches, que concluye su segunda temporada sin continuidad tras ser el mejor joven de la Eurocopa 2016, y Fabio Coentrao, que se autoexcluyó de la selección tras una temporada de mucho desgaste con el Sporting.

Entre las novedades, la inclusión del defensa central del Benfica Ruben Dias, de 21 años, en detrimento de Rolando, del Marsella, mientras que el estratega todavía le apuesta al aporte del experimentado Ricardo Quaresma. Recordemos que Portugal integra el Grupo B junto a España, Marruecos e Irán, y que antes de su debut jugará tres partidos amistosos frente a Túnez, Bélgica y Argelia.

Este es el listado final:

Porteros (3): Anthony Lopes (Olympique Lyon/FRA), Beto (Goztepe/TUR), Rui Patricio (Sporting).

Defensas (8): Bruno Alves (Glasgow Rangers/SCO), Cedric Soares (Southampton/ENG), José Fonte (Dalian Yifang/CHN), Mario Rui (Nápoles/ITA), Pepe (Besiktas/TUR), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/ALL), Ricardo Pereira (Oporto), Ruben Dias (Benfica).

Volantes (7): Adrien Silva (Leicester City/ENG), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham/ENG), Joao Moutinho (AS Mónaco/FRA), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscú/RUS), William Carvalho (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City/ENG)

Delaneros (5): André Silva (AC Milan/ITA), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia/ESP), Ricardo Quaresma (Besiktas/TUR)

