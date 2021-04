Carlos Mario Zuluaga aseguró que está hablando con las autoridades de Bogotá para poder disputar el partido contra Aragua por la Suramericana. También contó que ha estado en contacto con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

Luego de conocer la noticia de que Bogotá no prestará El Campín y Techo para partidos durante las próximas dos semanas, el presidente de Equidad, Carlos Mario Zuluaga, habló de sus preocupaciones sabiendo que el club tiene que jugar con Aragua este jueves por la Copa Suramericana.

“Nos pone en una situación difícil a los clubes bogotanos que tenemos compromisos internacionales. Ya estamos hablando con las autoridades para que entiendan que el fútbol no representa riesgos de contagio. Todo lo contrario, nosotros estamos en unas burbujas para evitar esas situaciones. Espero que nos entiendan”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

Y agregó: Ya no tenemos tiempo para cambiar de sede. Cualquier modificación nos implicaría unos costos adicionales. Por ahora lo único que se me ocurre es hablar con Conmebol, aunque no creo que estemos a tiempo, para que nos habiliten otras plazas en el país”.

Recordemos que Santa Fe debe jugar este miércoles con Fluminense por la Copa Libertadores, partido que estaba programado para disputarse en techo. Eduardo Méndez, presidente del club cardenal, trabaja en el tema desde la clínica, pues todavía se está recuperando del COVID-19.

“Hablé con él y está muy preocupado. Sobre todo sabiendo que Fluminense debería viajar hoy desde Brasil para el partido. Vamos a ver qué podemos hacer”, concluyó Zuluaga.

Por ahora, aunque se habló de Tunja, la alcaldía de esa ciudad ya se manifestó y aseguró que por el caso de las UCI no prestará su escenario.

En cuanto al torneo local, Millonarios jugaría con América en Madrid, mientras que Santa Fe estaría viendo si puede actuar contra Júnior en Zipaquirá. Por ahora, nada oficial.