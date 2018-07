Presidente del Napoli niega interés por Falcao: “ya no marca goles”

Redacción deportes

El futuro de Radamel Falcao parece estar lejos de las filas del Mónaco. Aunque en 2017 renovó contrato hasta 2020, en los últimos meses se ha hablado sobre el interés de equipos de la MLS, el Milan, entre otros. Después de finalizado el Mundial apareció una noticia en el medio italiano calciomercato en la que se hablaba de un ofrecimiento por parte de Jorge Mendes, representante del futbolista, al Napoli. Sin embargo, el presidente del equipo italiano, Aurelio De Laurentiis, salió a negar esa versión.

De Laurentis fue contundente en sus comentarios. “¿Falcao? Pero si ya no marca goles. Esa noticia es falsa”, afirmó en una entrevista con Radio Kiss Napoli. Desestimando la temporada que tuvo el delantero colombiano en el Mónaco, en la que terminó con 24 goles en 35 partidos que jugó, dejando un promedio de 0,68 tantos por encuentro. De igual manera, desestimó el posible interés del club por jugadores como Karim Benzema o Ángel Di María. “Ancelotti sabe que yo quiero fichar a jóvenes. ¿Qué hago, con respeto, fichando a dos viejos? No debo contentar a los tifosi con los grandes nombres, deben estar tranquilos y dejarnos trabajar”.

Napoli sigue en búsqueda de un nuevo delantero para el proyecto de Carlo Ancelotti. Uno que venga a potenciar una zona de ataque, que tiene buenos jugadores por afuera como Dries Mertens, José Callejón o Lorenzo Insigne. Aunque estén detrás de jugadores jóvenes, el máximo mandatario del club italiano no le cerró las puertas al regreso de Edinson Cavani, que ha cumplido 31 años el pasado 14 de febrero.

Los tifosi llevan días presionando al club para que haga realidad el sueño de volver a ver al uruguayo tras cinco años en el PSG, aunque De Laurentiis puso todo en las manos del jugador “Edinson gana 20 millones brutos cada 10 meses. Si me llama y me dice que está dispuesto a ganar la mitad, para mí está bien. Con 8,5 millones brutos podríamos empezar a negociar (en Italia serían 4,2 netos), pero nadie da estos descuentos. Cavani ama nuestra ciudad, pero no creo que sea posible”.